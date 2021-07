Star Wars : The Bad Batch : quand va sortir l’épisode 14 ?

Star Wars: The Bad Batch Episode 14 sera disponible le 30 juillet 2021 à 9h00 du matin en France. La première saison se compose de 14 épisodes. De nouveaux épisodes sortent tous les vendredis.

Où regarder Star Wars : The Bad Batch Episode 14 en ligne ?

Star Wars : The Bad Batch Episode 14 est une série originale Disney + qui ne peut être visionnée qu’avec un abonnement via le service de streaming. A la date et à l’heure précitées, le prochain épisode sera disponible sur Disney+.

Star Wars : La bande-annonce de The Bad Batch

Star Wars : The Bad Batch - Bande-annonce (VF) | Disney+

Lire cette vidéo sur YouTube

Plus d’informations sur Star Wars : The Bad Batch

Star Wars : The Bad Batch est une série télévisée d’animation qui est à la fois une suite et un dérivé de la série originale Star Wars. Cela se poursuivra avec l’équipe Clone Force 99. Il a été annoncé le 13 juillet 2020 et sera disponible sur Disney+ le 4 mai 2021. Kevin Kiner, qui a précédemment travaillé sur Star Wars : The Clone Wars et Star Wars Rebels, composera la musique des sept épisodes de la première saison.

La série, ainsi que les producteurs et scénaristes qui l’accompagnent, a été annoncée le 13 juillet 2020. La première bande-annonce sera diffusée le 10 décembre 2020, lors d’une présentation aux investisseurs de Disney. Une deuxième bande-annonce sort le 30 mars 2021.

La série se concentre sur les clones d’élite et les clones de packs expérimentaux introduits dans The Clone Wars. Dans l’immédiat après-guerre des clones, ils se retrouvent dans une galaxie en mutation. Les membres de la Clone Army Bad Batch, un groupe distinct de clones génétiquement différents, possèdent des capacités exceptionnelles inégalées, ce qui en fait un personnel militaire exceptionnel et un équipage fantastique. Ils se lanceront dans des missions mercenaires audacieuses dans l’ère post-Clone Wars, alors qu’ils luttent pour rester en l’air et trouver une nouvelle cible.