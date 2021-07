Loki : Le meilleur épisode de la première saison selon les fans de la série

in

Avec la fin de la première saison de Loki sur la plateforme Disney +, les fans ont donné leur avis sur le meilleur épisode de la série, même s’il n’y en avait que 6.

La populaire série de Disney+, Loki, a reçu le renouvellement de sa saison 2 après avoir terminé son premier opus le 14 juillet. Cependant, les fans ont parlé des épisodes de la première saison et ont sélectionné leur préféré.

Rappelons que l’épisode 1 de Loki, est une introduction à la TVA (Time Variation Authority) et à ce nouveau monde bureaucratique dans lequel Loki (Tom Hiddleston) s’est retrouvé piégé et cela l’oblige à compter avec sa vie et sa mort.

Pour l’épisode 2 cela devient une émission policière, avec Loki et Mobius (Owen Wilson) faisant équipe pour trouver le Loki qui tue les agents de TVA, mettant en vedette Sylvie (Sophie de Martino), notre nouvelle variante de méchant-antihéros et Loki.

Ce point médian devient un moment charnière pour la série, forgeant un lien entre eux qui modifie le chemin principal de Loki. Cependant, sur ses six épisodes, les fans ont choisi l’épisode 5 comme le préféré de tous.

Lors d’un sondage sur le réseau social Reddit, les fans ont voté pour le meilleur épisode, en sélectionnant le numéro 5 intitulé Voyage vers le mystère, pour le personnage qui est apparu, le Classic Loki, joué par Richard E. Grant.

Quand il est sacrifié dans les derniers instants, c’est ce qui émeut vraiment le public. Pour servir de distraction à Alioth, le monstre dragon géant des nuages, évoquant un Asgard illusoire.