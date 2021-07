Le Dernier Duel : date de sortie, casting, intrigue, tout sur le prochain film de Ridley Scott

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le drame historique Le Dernier Duel de Ridley Scott, y compris la date de sortie, le casting, les détails de l’histoire, et plus encore. Le Dernier Duel a été l’une des nombreuses productions touchées par le COVID au début de l’année 2020. Le tournage a été retardé jusqu’à ce qu’il reprenne en septembre 2020 et se termine en octobre 2020. Le film est finalement prévu pour sortir en salles plus tard en 2021.

Bien qu’il ait réalisé quelques courts métrages et deux épisodes de Raised by Wolves, Le Dernier Duel est le premier long métrage de Ridley Scott depuis Tout l’argent du monde en 2017. Il marque également son retour à la réalisation de pièces d’époque épiques, l’un des films les plus connus de Ridley Scott étant Gladiator de 2000. Au lieu de la Rome antique, Le Dernier Duel se déroule dans la France médiévale.

Le Dernier Duel marque également la deuxième collaboration scénaristique entre Ben Affleck et Matt Damon, qui ont remporté des Oscars pour leur scénario de Will Hunting en 1997. Ils partagent l’écriture avec Nicole Holofcener, nominée aux Oscars. Maintenant que les cinémas ont ouvert leurs portes, jetons un coup d’œil à certains détails clés de Le Dernier Duel avant sa sortie en salles.

Quelle est la date de sortie de Le Dernier Duel ?

Le Dernier Duel devait initialement sortir en salles en version limitée le 25 décembre 2020, et en version large le 8 janvier 2021. En raison de retards liés à COVID, le film sortira désormais le mercredi 13 octobre 2021 en France. Pour l’instant, il n’est pas prévu que le film soit disponible sur les plateformes de streaming.

Casting de Le Dernier Duel

Le Dernier Duel s’enorgueillit d’un casting aux multiples talents. Matt Damon (Seul sur Mars, la série Jason Bourne) incarne Jean de Carrouges, un chevalier français dont la femme Marguerite, jouée par Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy), accuse son écuyer de viol. Adam Driver (Star Wars, Marriage Story) joue l’écuyer, Jacques LeGris, et Ben Affleck (Justice League, Batman V Superman) incarne le comte Pierre d’Alençon. Parmi les seconds rôles, on retrouve Harriet Walter (Killing Eve) dans le rôle de Nicole de Buchard et Alex Lawther (The End of the F***ing World) dans celui du roi Charles VI, entre autres.

Détails de l’histoire de Le Dernier Duel

Le Dernier Duel est basé sur le livre d’Eric Jager, The Last Duel : A Story of Trial by Combat in Medieval France, qui explore l’histoire vraie du dernier duel judiciaire en France au XIVe siècle. Selon le roman, après que de Carrouges et LeGris aient résolu une vieille querelle foncière, Marguerite accuse LeGris de l’avoir agressée sexuellement et d’avoir menacé sa vie. Bien que LeGris clame son innocence, de Carrouges le provoque en duel. Si de Carrouges meurt, Marguerite sera brûlée vive pour avoir répandu de fausses informations. En dénonçant son agresseur, la vie de Marguerite est également mise en danger.

Bande-annonce du Dernier Duel

Le Dernier Duel | Première bande-annonce [Officielle] VOST | 2021

Lire cette vidéo sur YouTube

Le Dernier Duel semble suivre le même scénario que le livre, comme le montre la bande-annonce diffusée en juillet 2021. Bien que Marguerite soit persécutée pour sa vérité, elle reste ferme dans son témoignage dans un monde où, pour les femmes, la vérité ne compte pas pour les hommes qui règnent. Le Dernier Duel fait allusion à un duel brutal et dramatique, bien qu’un récit convaincant et pertinent puisse exister en son cœur.