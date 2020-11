Yoga avec une torsion – Sound-off et les yeux bandés à DIFC Gate Avenue

Gate Avenue at DIFC s’est associé à INSPIRE pour héberger Yoga under the Gate, une torsion inhabituelle de l’ancienne pratique avec un yoga sans son et les yeux bandés le samedi 7 novembre à 16h, à Under the Gate Building pour conclure le Gate Avenue Fitness Hub pendant Dubai Fitness Challenge 2020.

La classe Vinyasa signature de 90 minutes cultive la conscience intérieure et les compétences nécessaires pour incarner une véritable résilience. C’est une expérience de yoga sonore qui comprend un segment les yeux bandés. Chaque participant recevra un ensemble d’écouteurs sans fil à réduction de bruit pour se mettre au diapason de ce que dit l’instructeur et se déconnecter de toute interruption.

Il est communément admis que lorsque les gens ont privé un sens, les autres sens s’intensifient naturellement. La classe invite les participants à avoir confiance en eux et est conçue pour aider à découvrir sa capacité à faire face à l’inattendu. La pratique favorise également l’amélioration de la force physique, de l’équilibre,

et la clarté d’esprit.

Gate Avenue à DIFC valorise la sécurité et le bien-être des visiteurs et continue de fonctionner avec des procédures de santé publique strictes. Tous les événements et activités se dérouleront conformément aux directives de santé et de sécurité du gouvernement de Dubaï.

La participation à cet événement est gratuite, mais une pré-inscription est requise.

Pour la pré-inscription, visitez https://www.difc.ae/events/dubai-fitness-challenge/

