Yen Press lance un nouveau manga de comédie fantastique mature « I & # 039; m A Behemoth »

Yen Press a fièrement annoncé cette semaine que le lancement de Je suis un Behemoth, un monstre classé S, mais confondu avec un chat, je vis comme l’animal de compagnie d’une elfe. Oui, c’est le titre complet de la série. C’est assez explicite. Il a commencé sa vie comme une série de romans légers, qui est la version japonaise des romans pour jeunes adultes. L’accent est mis ici sur « l’adulte », mais pas trop.

Cliquez ici pour voir la couverture NSFW un peu plus complète. La série, écrite par Nozomi Ginyoku avec des illustrations de Taro Shinonome et Yanomitsuki, première mardi sur papier et numérique. Il est classé «M» pour les lecteurs adultes. Yen Press a annoncé le lancement de la série sur Twitter.

J’étais un fier chevalier, mais maintenant je suis l’animal de compagnie d’une elfe? Tu dois me chaton! Je suis un Béhémoth, un monstre classé S, mais confondu avec un chat, je vis comme un animal de compagnie Elf Girl, vol. 1 (manga) est disponible dès maintenant! pic.twitter.com/DC7RkE3isv – Yen Press (@yenpress) 21 avril 2020

« Un manga comique fantastique basé sur la populaire série de romans légers. Dans cette nouvelle aventure, un chevalier se retrouve réincarné en monstre, l’un des monstres les plus puissants du monde, et lorsqu’il rencontre une belle elfe, il est prêt à se battre à ses côtés. Le problème est qu’un bébé géant ressemble énormément à… un chat domestique?! «

Yen Press et quoi de neuf avec ce genre?

Si vous lisez ceci, vous êtes curieux ou déjà fan de ce genre particulier de manga et d’anime. Si vous êtes fan, rien de tout cela n’est nouveau pour vous. Ce genre est connu sous le nom de Isekai. Il plait aux lecteurs qui jouent à des jeux de rôle fantastiques, à la fois la version de table et la version de jeu vidéo. Il présente généralement un personnage principal qui connaît les règles des RPGS lorsqu’ils sont transportés dans un monde qui suit ces règles. Ils connaissent donc les règles du jeu alors que les personnages originaires du monde l’ignorent. Cela donne souvent au héros le mode Dieu.

Je suis un béhémoth est une variation sur le thème qui bat la tendance de la comédie. Le héros est réduit à un chaton qu’une fille elfe prend. Un trait dominant de ces histoires est l’excitation de type softcore, donc il y a beaucoup de seins et de seins couverts. Il s’agit d’un sous-genre et d’une série qui connaît son marché d’adolescents excités. Les éditeurs et créateurs de ces histoires savent toujours exactement ce que recherchent leurs lecteurs et livrent à la pelle. Voilà comment fonctionne le marché. Les questions concernant le consentement dans ces histoires sont une discussion pour une autre fois.

Yen Press lancera également la série originale de romans légers pour Je suis un Behemoth, un monstre classé S, mais confondu avec un chat, je vis comme l’animal de compagnie d’une elfe sous son empreinte littéraire Yen On cet été.

