L’international canadienne Janine Beckie signe une nouvelle entente avec Manchester City

L’international canadienne Janine Beckie a signé une prolongation de contrat de deux ans avec Manchester City.

L’accord actuel de 25 ans devait expirer fin juin.

« Mon agent (Alan Naigeon) m’a appelé plusieurs fois au cours de l’année pour partager certaines demandes de renseignements reçues de l’étranger, mais mon objectif a toujours été de remporter l’UWCL (UEFA Women’s Champions League », a déclaré Beckie dans un communiqué.

« Nous avons bâti une équipe qui peut concourir pour tous les titres disponibles dans le match du club féminin et c’est le genre d’équipe avec laquelle je souhaite continuer. »

Beckie a déjà fait sa part pour aider à remplir le boîtier du trophée Man City. En février 2019, elle a converti le coup de pied décisif en tirs au but alors que City battait Arsenal pour remporter la Coupe de la Ligue continentale féminine de la FA à Bramall Lane à Sheffield.

Attaquante convertie en ailier en l’absence de l’Aoife Mannion, blessé, Beckie a marqué cinq buts et récolté 10 mentions d’aide en 21 matchs cette saison.

Beckie, qui a fait ses débuts en équipe senior en novembre 2014, compte 31 buts et huit mentions d’aide en 70 apparitions pour le Canada.

Elle a inscrit trois buts dans la campagne canadienne de médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio 2016, établissant un record des Jeux pour le but le plus rapide à seulement 20 secondes du premier match du Canada contre l’Australie.

Née au Colorado de parents de la Saskatchewan, Beckie avait 20 ans lorsqu’elle a fait ses débuts pour le Canada en novembre 2014.

Star au Texas Tech, où elle est devenue la meilleure marqueuse des Red Raiders en carrière avec 57 buts, Beckie a été prise par le Houston Dash au premier tour (huitième au total) lors du repêchage du NWSL 2016. Sky Blue, basée au New Jersey, l’a acquise dans un échange en janvier dans un échange à trois avec Houston et les Red Stars de Chicago.

Beckie a rejoint Manchester City en août 2018 en provenance du Sky Blue FC.

« Elle représente tout ce que nous sommes – une joueuse qui a le désir de gagner et de s’améliorer, tout en mettant toujours les besoins de l’équipe au-dessus des siens », a déclaré Gavin Makel, responsable du football féminin à City. « Il ne fait aucun doute que Janine continuera de s’améliorer de plus en plus comme elle l’a fait au cours des deux dernières années. »

City est actuellement en tête de la Super League féminine de FA suspendue avec un dossier de 13-2-1, mais a quitté la Ligue des champions en huitièmes de finale aux mains de l’Atletico Madrid.