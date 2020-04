SCOUT COMICS juillet 2020 Sollicitations

Crédit: Scout Comics



[Editor’s Note: Although Diamond Comic Distributors’ have suspended operations, they intend to resume shipping in « mid- to late May » and Scout Comics has informed Newsarama they plan to begin self-distribution as well.]

ASSASSIN ET FILS # 3

Écrit par Shad Gaspard et Marc Copani et illustré par Eder Messiah

Quadrichromie, 32 pages, 3,99 $

Date de mise en vente: 29 juillet 2020

Dominic et sa famille peuvent-ils abandonner leur ancienne vie violente, ou vont-ils entreprendre un voyage épique de vengeance et de conséquences? Ne manquez pas le prochain chapitre de cet ensemble urbain-occidental granuleux dans l’actuel New York! Avec les débuts de la bande dessinée des anciens lutteurs de la WWE, Shad Gaspard (membre de Cryme Tyme) et Marc Copani (Muhammad Hassan).

ATLANTIS N’A PAS ÉTÉ CONÇU POUR LES TOURISTES # 1

Écrit par Eric Palicki et illustré par Wendell Cavalcanti

Quadrichromie, 32 pages, 3,99 $

Date de mise en vente: 8 juillet 2020

Lovecraft rencontre Leone dans un conte moderne de la corruption, l’héritage de la famille, et cauchemardesque dread. Lucas Lewis dans Atlantis County dérive, Oregon voulant rien de plus qu’un repas chaud et un lit douillet pour la night. Ce qu’il trouve la place est une petite ville Thrall aux créatures eldritch qui rôdent dans le désert environnant, peut-être guidé par un encore plus sinistre force. Lucas devient déterminé à éradiquer tous les démons Atlantis’s, mais ces monstres ne sont pas ce qu’ils seem. Malheureusement pour la ‌Monstres, ‌ ither ‌ ‌is‌ ‌Lucas.‌ Couverture par Caspar Wijngaard.

GRIT # 3

Écrit par Brian Wickman et illustré par Kevin Castaniero

Quadrichromie, 32 pages, 3,99 $

Date de mise en vente: 29 juillet 2020

Nos compagnons de voyage à contrecœur sont à la recherche de la créature qui a échappé à la hache de Barrow, mais leurs plans sont bouleversés lorsque le sentier devient froid dans une petite ville qui ne semble pas affectée par l’influence de la bête. Je pense que les choses vont devenir étranges pour Ari et Barrow dans cette finale frénétique! GRIT est une épée frite du sud et une aventure de sorcellerie et de pâte à papier dans le moule de The Witcher en passant par Southern Bastards.

IL MANGE CE QUI LE NOURRIT # 2

Écrit par Max Hoven et Aaron Crow et illustré par Gabriel Lumazark

Quadrichromie, 32 pages, 3,99 $

Date de mise en vente: 22 juillet 2020

Quelques semaines après son nouvel emploi, Kenny est complètement tombé amoureux de François. Il passe ses journées à prendre soin de sa propriété et à faire glisser de la viande crue à travers la porte du grenier, tout en passant ses nuits à répondre aux besoins de François dans la chambre. Mais tard dans la soirée, la maladie de François donne lieu à un épisode douloureux, la conduisant à envoyer désespérément Kenny faire une mission mystérieuse dans un bar bayou. Quels élixirs secrets se trouvent au bar? La maladie de François est-elle liée à ce qui se cache derrière cette porte mansardée?

LE MAPMAKER # 1

Écrit par Ben Slabak et illustré par Francesca Carita

Couleur, 56 pages, 6,99 $

Date de mise en vente: 15 juillet 2020

Premier numéro de la nouvelle empreinte Scoot! Imaginez une Terre parallèle à l’ère de la découverte. Imaginez les Pirates des Caraïbes où le prix est un pouvoir fantastique exercé par un mystérieux individu connu simplement sous le nom de «The Mapmaker». Toute carte qu’il crée prend vie – un pouvoir très recherché par le roi Gus, qui ne recule devant rien pour l’obtenir. L’équipage du navire corsaire «The Rogue Wave», dirigé par le courageux Lei Li, est le seul à se mettre sur son chemin avec pour mission de délivrer le successeur du cartographe avant que son pouvoir ne diminue et ne soit perdu à jamais.

NORTH BEND # 5

Écrit par Ryan Ellsworth et illustré par Pablo De Bonis

Quadrichromie, 32 pages, 3,99 $

Date de mise en vente: 22 juillet 2020

Annie revient dans le giron de la CIA, intensifiant l’aspect « armes chimiques » du projet MK Ultra. Pendant ce temps, Leon se révèle être un atout précieux pour Brendan après avoir eu la chance de travailler directement avec Lamar Olivier, chef des croisés. Brendan se rapproche de l’exposition après que l’enquête de Jamie l’ait amenée à une victime de son dépistage de drogues. Enfin, Brendan livre l’arme d’Annie à un public sans méfiance avec des résultats dévastateurs – et obtient un avant-goût de sa propre médecine.

RISE: METAMORPHOSIS Trade Broché

Écrit et illustré par Don Aguillo

Quadrichromie, 160 pages, 19,99 $

Date de mise en vente: 29 juillet 2020

Collecte des six numéros! L’orphelin royal Zakaiah est l’héritier réticent de neuf ans du trône du royaume brisé de Pasif’kah. Avant que Zakaiah puisse accepter la couronne, elle doit faire face aux épreuves de la maison de Jasser, une série de tests d’endurance mystiques et physiques. Anxieusement, elle se lance sur la longue route sombre vers son destin, laissant la seule maison qu’elle ait jamais connue pour explorer le royaume qu’elle doit maintenant gouverner, accompagnée de conseillers, de guerriers et d’étrangers, chacun avec ses propres secrets. Pendant ce temps, le trône vide est à la merci d’une classe dirigeante avec ses propres programmes sombres. Pour aggraver les choses, l’émergence d’un mal ancien menace d’arrêter son voyage mort sur ses traces. À travers le sang et les ombres à venir, la jeune royale doit apprendre ses premières leçons difficiles de survie et de sacrifice.

SENGI ET TEMBO # 1

Écrit et illustré par Giuseppe Falco

Quadrichromie, 32 pages, 3,99 $

Date de mise en vente: 8 juillet 2020

Premier numéro de la nouvelle empreinte Scoot! La savane africaine, une étendue d’herbes hautes balayée par le vent, quelques arbres trop rares, une chaleur écrasante et plus de quelques prédateurs affamés. Sengi, la petite souris, se retrouve seul après la mort de sa mère et doit apprendre à survivre. Tembo, le vieil éléphant, sent que sa vie touche à sa fin, alors il décide de quitter son troupeau pour tenter d’atteindre la «Terre sans commencement», un lieu mythique accessible par un passage secret à l’ouest. Pendant quelques jours, ces deux vies disparates, la souris pragmatique et l’éléphant de tempérament égal, entreront en collision et s’uniront pour combattre cette dure réalité des prédateurs et des charognards qui les considèrent comme des proies faciles et leur avenir sera changé pour toujours.

SHADOW PLAY # 6

Écrit par Richard Rivera et illustré par Clara Meath

Quadrichromie, 40 pages, 4,99 $

Date de mise en vente: 29 juillet 2020

Situé dans l’univers STABBITY BUNNY! La conclusion épique de la saga Shadow Play est ici dans ce numéro géant de 40 pages! Ce qui a commencé comme un voyage pour trouver l’ombre de Bard est maintenant une bataille pour la vie d’un monde entier! Bard et Joy, des adolescents qui commencent tout juste à embrasser leur potentiel magique, se battent contre le dieu qui a créé tout le royaume des ombres. S’ils perdent, ils meurent, mais s’ils gagnent … ils peuvent détruire tout et démêler la réalité!

VLAD DRACUL # 3 (sur 3)

Écrit par Matteo Strukul et illustré par Andrea Mutti

Quadrichromie, 64 pages, 6,99 $

Date de mise en vente: 29 juillet 2020

Le troisième et dernier chapitre de la puissante histoire de Vlad II de Valachie, l’homme derrière le mythe. Alors que Vlad se prépare pour la bataille finale avec son frère Radu, Vlad se retrouve barricadé et pris au piège dans sa propre forteresse dans les Carpates et tout semble être perdu. La Valachie et la Transylvanie sont maintenant à genoux et Vlad n’a plus de place pour s’échapper ou s’abriter. Sa seule bouée de sauvetage est Katharina, son seul véritable amour, mais un dernier acte de trahison pourrait devenir fatal pour l’Empaleur. Cette grande finale est imprégnée du sentiment d’un destin qui a déjà été écrit pour l’un des grands héros maudits de l’histoire et du début d’une légende qui se racontera à travers les siècles.

TAUREAU SAUVAGE ET DÉCHIQUETEUR # 1

Écrit par Richard Rivera et illustré par Dwayne Biddix

Quadrichromie, 32 pages, 3,99 $

Date de mise en vente: 15 juillet 2020

Premier numéro de la nouvelle empreinte Scoot! De l’équipe créative de STABBITY BUNNY! Deux geeks comiques deviennent les premiers êtres surpuissants sur terre après avoir mangé de la salsa radioactive?! Non. Chipper, l’ami d’enfance de Bull, a développé la capacité de créer des super êtres! Le problème est qu’il a accidentellement créé les premiers super méchants du monde! Avec une équipe qui comprend le Major Granny, une arrière grand-mère avec des pouvoirs incroyables, mais l’endurance d’une femme de 80 ans; Pete et Replete, deux jumeaux emo changeants de forme avec des personnalités opposées polaires; et Mesmer, un illusionniste avec un sérieux problème d’attitude, Chipper et Bull peuvent-ils sauver la situation? C’est une lecture amusante qui nous ramène à l’âge d’argent innocent de la bande dessinée!

YASMEEN # 2

Écrit par Saif A. Ahmed et illustré par Fabiana Mascolo

Quadrichromie, 32 pages, 3,99 $

Date de mise en vente: 22 juillet 2020

Pendant l’invasion de Mossoul par l’Etat islamique, Yasmeen et son oncle sont arrêtés par l’un des tristement célèbres points de contrôle irakiens, où l’oncle de Yasmeen a été assassiné. Maintenant, Yasmeen se retrouve à la merci d’une famille de fanatiques, tandis que deux ans plus tard en Amérique, la famille de Yasmeen la repousse à l’école dans l’espoir qu’elle oublierait le passé et passerait à autre chose. Puissant écrit par un immigrant irakien, Saif A. Ahmed, YASMEEN est un drame dramatique de la maturité en temps de guerre.