Halloween Kills est « plus grand, plus méchant et plus méchant » – / Film

Tout a été calme sur le Halloween tue avant pour les derniers mois, nous allons donc prendre toutes les nouvelles de la suite que nous pouvons obtenir. Lors d’une récente interview, Scott Teems, qui a co-écrit le Halloween tue script avec David Gordon Green et Danny McBride, a parlé du prochain film d’horreur, promettant quelque chose de « plus grand, plus méchant et plus méchant » que celui de 2018 Halloween.

À partir de maintenant, Halloween tue, le suivi de la Halloween, devrait tromper ou traiter dans les salles de cinéma en octobre de cette année. Il y a toujours une chance que le paysage des dates de sortie en constante évolution change cela, mais pour l’instant, restons positifs. Malgré quelques annonces de casting, la rumeur que le tournage était terminé et certains grondements sur les projections de tests, des informations spécifiques sur le film ont été à peu près aussi silencieuses que Michael Myers lui-même.

Lors d’une interview avec MovieWeb, cependant, Halloween tue le co-scénariste Scott Teems a pris un certain temps pour faire le battage médiatique du film. Comme Teems le reconnaît lui-même, il est un peu partisan ici, mais j’aime quand même ce qu’il a à dire:

«Je ne peux vraiment rien dire à ce sujet, mais je suis vraiment excité à ce sujet. J’en ai vu une coupe grossière il y a quelques semaines, et je suis un peu biaisé, mais mon instinct dit que les gens qui aiment le dernier seront très excités à propos de celui-ci. C’est comme le premier sur les stéroïdes, je suppose. C’est vraiment la version la plus grosse, la plus méchante et la plus méchante de la première. »

Petite piqûre: quand Teems dit « le premier » il parle Halloween 2018, mais bien sûr, le réel «Premier» est l’original de John Carpenter en 1978. Cela mis à part, je reste optimiste quant à ce que Teems, Green et McBride ont en magasin. J’ai bien aimé le 2018 Halloween, et à l’époque, je me contentais en fait d’être le dernier versement du Halloween la franchise. Ce film a permis à Laurie Strode de Jamie Lee Curtis d’avoir enfin une sorte de fermeture, et l’idée d’une suite semblait fausse.

Mais je suis trop un surgeon pour cette série, et la minute où j’ai entendu toute l’équipe de Halloween 2018 revenait pour faire deux autres films, j’ai immédiatement été excité. Que puis-je dire, je suis une sève.

Halloween tue, quelles étoiles Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Anthony Michael Hall, Kyle Richards, Charles Cyphers, et Nancy Stephens, arrive 16 octobre 2020, et Fin de l’Halloween, avec principalement les mêmes personnes, tombe 15 octobre 2021.

