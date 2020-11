Yakuza: Like a Dragon Review – Yakuza rencontre Dragon Quest et Final Fantasy

Le jeu s’ouvre le soir du Nouvel An en l’an 2000. Ichiban est le membre le plus bas d’une petite famille de yakuza dans le clan Tojo. Lorsqu’un membre senior indispensable du groupe assassine un membre d’une famille rivale, Ichiban accepte d’avouer le meurtre et de purger la peine de prison à sa place avec la promesse qu’il sera de nouveau accueilli dans le bercail à sa libération.

Mais 18 ans plus tard, les choses ne se passent pas comme prévu. Le patriarche d’Ichiban a trahi le clan Tojo alors qu’il était emprisonné et travaille maintenant avec leurs anciens ennemis, l’Alliance Omi. Pire encore, il refuse de reconnaître Ichiban et le laisse pour mort à Yokohama, où Ichiban se retrouve bientôt au milieu d’un conflit complexe à trois entre les syndicats du crime locaux japonais, chinois et coréens. Ichiban est un yakuza sans famille qui essaie simplement de défendre les idées honorables de ce qu’il pensait que les yakuza étaient censés être dans un pays qu’il ne connaissait pas.

Comme prévu de la franchise à ce stade, l’histoire est merveilleusement racontée à travers un flux régulier de cinématiques à égalité avec certains des meilleurs films policiers hollywoodiens, et il y a beaucoup de surprises mélangées à l’humour de marque de la série. C’est captivant comme l’enfer.

Alors que la configuration de l’histoire est similaire à l’original Yakuza, Ichiban fait un personnage beaucoup plus accessible que Kazuma. Ce n’est pas un âne dur. Il ne veut pas être le patron. C’est juste un enfant de bonne humeur qui a grandi dans un bordel et qui fait maintenant de son mieux. Et il aime absolument le Dragon Quest jeux, qui est intelligemment noté dès le début comme la raison du nouveau système de combat au tour par tour. Les hommages aux JRPG ne s’arrêtent pas là, avec beaucoup d’autres références à d’autres séries comme Pokémon et Final Fantasy dispersés tout au long de l’aventure de 15 chapitres et de nombreuses quêtes secondaires.

Date de sortie: 10 novembre 2020Plates-formes: XBO (révisé), PS4, XSX, PS5Développeur: Ryu Ga Gotoku StudioEditeur: SegaGenre: RPG

Pour la plupart, le combat fonctionne extrêmement bien. Semblable à Mario de papier, certaines attaques nécessitent d’appuyer sur des boutons supplémentaires pour marquer des dégâts supplémentaires, et si vous appuyez sur le bouton de blocage juste avant qu’une attaque ennemie ne frappe, vous marquerez un blocage parfait et subirez moins de dégâts. Vous pouvez également obtenir des dégâts supplémentaires en attaquant rapidement les ennemis abattus avant qu’ils ne se lèvent, ajoutant un peu plus de stratégie.