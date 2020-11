Les serveurs de Capcom violés par un tiers non autorisé

in

Capcom a constaté que ses systèmes internes avaient été compromis à la suite de problèmes soudains qui affectaient l’accès, a annoncé Capcom.

La brèche s’est produite le matin du 2 novembre, avec des réseaux internes, tels que des serveurs de messagerie et de fichiers. rencontrant des problèmes à cause de l’infiltrateur. L’entreprise a depuis cessé d’exploiter certains des systèmes concernés.

Capcom a déclaré qu ‘«rien n’indique que les informations des clients aient été violées» à l’heure actuelle. L’accès aux sites Web officiels et aux serveurs en ligne n’est pas non plus affecté.

L’entreprise rétablit les systèmes affectés et enquête sur la transgression. Capcom consulte la police et les autorités concernées et fournira en permanence des mises à jour au public.

Capcom Pro Tour 2020 Online se poursuit sans accroc en novembre. Trois autres événements régionaux en Chine, en Australie et en Amérique du Nord-Ouest détermineront 19 des 20 candidats à la Capcom Cup 2020, le dernier créneau appartenant à un favori des fans voté. Le premier combattant de rue L’événement est prévu pour le premier trimestre de 2021, bien qu’aucune date précise n’ait encore été fixée.

