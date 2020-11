Le quiz ultime des personnages de Harry Potter!

Winning Moves - 033343 - Harry Potter Trivial Pursuit - Version anglaise

Édition de Trivial Pursuit avec vos personnages et événements préférés de la franchise Harry Potter. Ce quiz rapide a 1800 questions qui amuseront et éduqueront même les étudiants les plus intelligents de Poudlard. Des questions fascinantes, puzzle et orthographes qui testeront vos connaissances et votre mémoire. L’édition ultime du jeu est livrée avec des dés colorés, 300 cartes et un plateau de jeu. Un jeu familial stimulant et amusant pour les sorcières, les sorciers et les muggles !