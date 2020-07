Y a-t-il encore des skins Android vraiment mauvais aujourd’hui?

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Autrefois, de nombreux téléphones Android avaient de mauvais skins Android. De Huawei, Oppo, Vivo et même le pivot du smartphone Samsung, il semblait que les marques de téléphones ne pouvaient pas résister à transformer Android en un désordre visuellement peu attrayant, incohérent et bégaiement dans les premières années d’Android.

Bien sûr, beaucoup de ces skins Android ont également introduit de nouvelles fonctionnalités qui sont depuis devenues courantes sur tous les téléphones. Mais cela n’a pas changé le fait que ces superpositions étaient laides et / ou exigeantes en ressources.

C’était il y a longtemps cependant et tous les principaux acteurs semblent avoir intensifié leur jeu lors de la conception de leurs skins douaniers. En fait, existe-t-il même une mauvaise peau Android aujourd’hui?

Qu’est-ce qui rend un skin Android mauvais?

Tout d’abord, qu’est-ce qui constitue un mauvais skin Android? Les arguments pourraient faire rage pour toujours, mais sur la base des commentaires que nous obtenons ici à Autorité Android les principaux facteurs semblent être l’apparence visuelle, le nombre (et la qualité) des fonctionnalités, les ajustements apportés au système sous-jacent lui-même et la compatibilité avec les ressources. À en juger par ces mesures, il existe plusieurs exemples de skins Android dans les années passées qui pourraient être considérés comme mauvais ou au moins décevants.

Le TouchWiz de Samsung a été l’expérience Android la plus omniprésente pendant des années, en raison du succès de téléphones comme le Galaxy S3 et plus encore. Samsung a ajouté une tonne de fonctionnalités et lui a donné un aspect distinct sur le thème de la nature, mais bon nombre de ces fonctionnalités étaient des gadgets et les performances ont considérablement souffert. C’était un problème persistant avec les premiers téléphones Galaxy jusqu’à ce que TouchWiz soit remplacé par Samsung Experience qui a fait ses débuts avec le Galaxy S7.

L’EMUI de Huawei était dans une position similaire du début au milieu des années 2010, car elle offrait également de nombreuses fonctionnalités tout en négligeant les performances. Huawei a également bricolé la gestion de la mémoire au nom d’une meilleure consommation d’énergie, mais cela se faisait souvent au détriment des notifications et des faibles capacités multitâches par défaut. Tout comme TouchWiz, les téléphones exécutant EMUI ont également souffert d’un retard dans le temps.

L’apparence visuelle, les fonctionnalités et les performances ne sont que quelques-uns des facteurs importants à prendre en compte lors du jugement d’un skin Android.

Les fonctionnalités et les performances sont souvent liées, comme vous pouvez le voir. L’entassement au hasard de nombreuses fonctionnalités sur un téléphone consomme souvent des ressources système telles que la RAM, le stockage, etc., selon les fonctionnalités.

Oppo est un autre exemple de changements importants, car les versions antérieures de son skin ColorOS offraient également une gestion dynamique de la RAM qui entravait le multitâche. Ces modifications se sont étendues à vous permettant uniquement de faire glisser les notifications dans une seule direction. Bizarre.

Même si vous disposez de nombreuses fonctionnalités, contrôlez les performances et préservez le comportement du système, cela ne suffit pas pour éviter d’être un mauvais skin Android. Jetez un œil aux premières versions de MIUI comme exemple. La peau de Xiaomi manquait initialement de sa propre identité et ressemblait à un clone iOS. Cela se résumait même à des choses comme le menu des paramètres étant une copie proche de la plate-forme Apple. Découvrez le Mi Pad de première génération exécutant MIUI 7.5 ci-dessous et dites-moi qu’il ne ressemble pas à un iPad.

Crédit: Hadlee Simons / Autorité Android

Bien sûr, l’apparence est subjective et les skins Android ne font pas exception. Certaines personnes ne seront pas gênées par une ROM inspirée par iOS ou quelque chose avec des couleurs vibrantes. Mais il n’y a aucun intérêt à offrir une reskin visuelle d’un autre système d’exploitation plus populaire s’il est à moitié cuit dans le concept et l’exécution.

Au début des années 2010, de nombreux skins Android mettaient clairement l’accent sur les fonctionnalités, les personnalisations étendues et un aspect différent des performances, mais le stock Android à l’époque montrait que l’approche opposée n’était pas nécessairement la meilleure solution non plus. Les premières versions d’Android d’origine manquaient de fonctionnalités telles que la prise en charge de la double SIM, le suivi de l’utilisation des données, un mode d’économie de batterie et des capacités multi-fenêtres. La plupart de ces fonctionnalités sont considérées comme acquises sur les téléphones d’aujourd’hui et ont été intégrées à l’expérience Android de base.

Les skins Android ont grandi

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android Voir aussi Comment utiliser des chaînes en Python

Heureusement, à en juger par les facteurs susmentionnés, il est clair que de nombreuses versions d’Android sont devenues des expériences fluides et visuellement agréables. Et bien que le gonflement des fonctionnalités ait été réduit de manière générale, ils n’ont généralement pas compromis sur l’innovation non plus.

Cela est dû en grande partie au fait que les fabricants apprennent ce que les consommateurs veulent réellement, ainsi qu’à une saine concurrence dans l’espace. Pour l’un des meilleurs exemples, nous avons vu des goûts de Huawei, Samsung et Xiaomi introduire des algorithmes d’apprentissage automatique qui apprennent de votre utilisation pour améliorer les performances et contrecarrer la dégradation au fil du temps.

L’impact d’Android d’origine ne peut cependant pas être sous-estimé, car il est maintenant développé en une plate-forme complète avec une identité distincte avant même que les OEM ne mettent la main dessus. Du support pliable et du bien-être numérique aux réponses et gestes intelligents, les fabricants disposent désormais d’une base complète pour leurs skins. Et Google n’a pas vraiment sacrifié les performances pour en arriver là.

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

Voici quelques exemples de skins Android solides à excellents: One UI de Samsung, EMUI 10 de Huawei, OxygenOS de OnePlus (voir ci-dessus) et ColorOS 7. d’Oppo. Tous ces skins offrent leur propre style tout en s’appuyant sur Android pour offrir de nombreux fonctionnalités sans un impact majeur sur les performances.

Rester fidèle au stock d’Android ou l’adopter signifie également que les fabricants de téléphones ont théoriquement moins de travail à faire en matière de mises à jour. Nous l’avons vu avec les téléphones Nokia de HMD, car presque tous ses appareils récents sont sur Android 10.

Cela ne veut pas dire que les choses sont parfaites. Realme et Redmi ont fait de grands progrès avec leurs skins ces dernières années, mais une grande partie de ce bon travail est annulée par la présence de publicités. Il n’y a rien de mal à cela en théorie, car cela permet aux marques d’offrir des prix d’appareils plus bas en faisant de l’argent sur les ventes publicitaires. Cependant, cela laisse un arrière-goût aigre quand il apparaît.

Pourtant, vous devez chercher très dur pour trouver de mauvais skins Android. Désolé, Vivo, mais le FunTouchOS au nom terrible est peut-être le plus proche de toutes les grandes marques.

Bien qu’elle ne soit pas nécessairement dépourvue de nouvelles fonctionnalités, la plate-forme insiste toujours sur le menu de style Control Center inspiré d’Apple au lieu d’utiliser l’ombre de notification pour les paramètres rapides bascule comme les autres skins Android. Ajoutez des icônes de style iOS et un tiroir d’application complètement manquant, et il est évident que Vivo a encore du chemin à faire avant d’être à la hauteur de ses camarades de table.

Sur une note personnelle, j’ai également eu le déplaisir d’utiliser un téléphone Infinix avant et le skin Android se sentait toujours coincé en 2011. Une interface utilisateur criarde et incohérente et des publicités lourdes se sont combinées pour faire une expérience vraiment misérable. Heureusement, il semble que les mauvais skins Android soient limités aux marques mineures de nos jours. Bien qu’il y ait quelques exceptions, s’en tenir à un nom fiable de l’industrie devrait garantir une expérience logicielle décente de nos jours.

Y a-t-il de mauvais skins Android dans votre livre? Votez dans le sondage ci-dessus et appuyez sur les commentaires pour faire part de vos terribles expériences cutanées.