Assassin’s Creed: Valhalla – Présentation du jeu et sortie confirmées

Ubisoft montre à nouveau une vidéo de gameplay complète aujourd’hui Assassin’s Creed: Valhalla, présenté dans le cadre d’Ubisoft Forward.

Il a introduit de nouvelles fonctionnalités telles que les combats ambidextres, les raids, les pillages et les activités dans le monde du jeu ouvert. Les raids sont des événements bourrés d’action et brutaux dans lesquels les joueurs peuvent vaincre leurs ennemis dans un style viking grâce au nouveau système de combat intuitif. Eivor est capable de manier deux haches, des épées et même des boucliers en même temps, et combat la plus grande variété d’ennemis de tous les temps Assassin’s Creed a donné. De plus, la lame cachée revient. Avec cela, Eivor peut tuer silencieusement les ennemis avec une précision mortelle.

Assassin’s Creed Valhalla attache également une grande importance aux décisions individuelles des joueurs et à l’exploration. Le monde du jeu propose de nombreux défis de gameplay, des personnages uniques et surprenants avec des histoires inoubliables et de nombreux paysages librement explorables. Les joueurs ont également la possibilité de personnaliser leur coiffure, leurs tatouages, leurs peintures de guerre, leurs armes et leurs équipements.

Toute alliance politique, décision de bataille et option de dialogue peut sauver le monde Assassin’s Creed Valhalla influence. En conséquence, les joueurs doivent prendre des décisions prudentes pour protéger leur maison et l’avenir de leur clan.

Avec la version de nouvelle génération, Assassin’s Creed Valhalla profitera pleinement des graphismes améliorés et donnera aux joueurs la possibilité de découvrir le monde du jeu ouvert de la Norvège et de l’Angleterre dans les moindres détails. De plus, le jeu bénéficiera de temps de chargement plus rapides.

Assassin’s Creed: Valhalla apparaît le 17 novembre 2020 et suit plus tard pour PS5 et Xbox Series X.