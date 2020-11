Xbox Boss fait l’éloge de la PS5 DualSense et affirme que l’industrie devrait pousser l’innovation

Le dirigeant de Microsoft, Phil Spencer, a déclaré qu’il «applaudissait» Sony pour la façon dont il avait réorganisé son contrôleur pour la PlayStation 5, et a déclaré que l’industrie des jeux doit pousser l’innovation dans la mesure du possible.

Dans une interview avec The Verge, Spencer a ajouté que les entreprises devraient apprendre les unes des autres, de la même manière que Sony et Microsoft ont tenté respectivement de Move et Kinect après le succès de Nintendo Wii.

J’applaudis ce qu’ils [Sony] fait avec le contrôleur, pas vraiment pour – eh bien, je ne devrais pas dire non pas pour les spécificités du contrôleur, mais plus que pour les spécificités du contrôleur. Je pense que pour nous tous dans l’industrie, nous devrions apprendre les uns des autres et de l’innovation sur laquelle nous poussons tous, qu’il s’agisse de la distribution d’un modèle commercial comme Game Pass, ou de la technologie du contrôleur, ou de la Wii à l’époque, ce qui avait clairement un impact sur nous lorsque nous sommes partis et avons fait Kinect et Sony ont fait le mouvement.

Je pense que toute cette innovation est quelque chose que nous devrions tous regarder, apprendre et grandir et dire: « D’accord, qu’est-ce qui va vraiment éclater et devenir une partie commune d’une plate-forme que les développeurs et les joueurs vont rechercher? » Ou encore, « Qu’est-ce qui est plus vertical autour d’un scénario spécifique sur un matériel spécifique? » Nous essayons d’être les yeux ouverts là-dessus. Pour toute technologie, que ce soit un contrôleur, ou n’importe quel VR, ou quoi que ce soit d’autre.