Ligue Europa, 4e journée: Arsenal rend la victoire de groupe parfaite

Arsenal FC et Leicester City ont atteint le deuxième tour au début de la Ligue Europa comme TSG Hoffenheim. Les deux équipes anglaises ne peuvent plus être évincées de l’une des deux premières places de leur groupe lors des deux derniers matches du tour préliminaire. Milan, cependant, a trébuché. Bayer Leverkusen fait actuellement face à Hapoel Beer Sheva (téléscripteur en direct). Le PSV Eindhoven recevra également PAOK Salonique. Tous les jeux sont en direct et exclusivement sur DAZN.

Alors qu’Arsenal célébrait sa quatrième victoire avec l’ex-champion du monde Shkodran Mustafi dans la formation de départ du groupe B face aux représentants norvégiens Molde FK avec 2-0 (0-0) au quatrième match, Leicester a réussi à s’imposer 3: 3 (1 : 2) au Sporting Braga a même accordé ses premières pertes de points et a profité de la défaite simultanée 0: 3 (0: 0) de son rival AEK Athènes contre Zorya Lugansk. Jamie Vardy a égalisé pour les Foxes à la dernière minute.

Les Gunners sont la seule équipe à part Hoffenheim à se lancer dans les deux derniers tours préliminaires avec un gilet blanc. Car après la première moitié de la phase de groupes, il n’y avait que quatre équipes avec un rendement optimal, hormis Leicester, le Villarreal FC a également dû abandonner des points pour la première fois avec 1: 1 (1: 0) au Maccabi Tel Aviv.

Dans le groupe L de Hoffenheim, l’étoile rouge de Belgrade est sur le point de passer au tour suivant avec un 2-0 (1-0) au KAA Gent. Dans le groupe H, l’AC Milan a raté une décision préliminaire en sa faveur avec une victoire 1-1 (0-0) devant l’Olympique Lille.

Ligue Europa, 4e journée: les résultats des premiers matchs