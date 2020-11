Test du contrôleur Esywen Joypad pour Nintendo Switch: de jolies imitations

Lorsque vous achetez une Nintendo Switch, vous obtenez une paire de Joy-Cons. Les deux moitiés du contrôleur s’enclenchent de chaque côté de la console Switch, ce qui vous permet de l’utiliser en mode portable. En mode console, vous pouvez détacher les Joy-Cons, les assembler (ou non) et les utiliser comme un contrôleur «normal». Les Joy-Cons sont super cool, oui, mais ils sont aussi incroyablement chers à remplacer. En tant que tel, il existe un marché robuste de contrefaçons Joy-Con tierces moins chères.

Dans cette revue Esywen Joypad Controller pour Nintendo Switch, nous allons vous dire pourquoi ces imitations sont en fait un bon achat, surtout si vous cherchez à économiser de l’argent. Même si vous avez de l’argent à dépenser, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela pourrait encore être un ajout intéressant à votre pile d’accessoires Switch.

Test du contrôleur Esywen Joypad pour Nintendo Switch: qu’est-ce que c’est?

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

En termes simples, le contrôleur Esywen Joypad pour Nintendo Switch est une version tierce du Joy-Cons officiel. Ils ont un design différent et de multiples fonctionnalités qui manquent aux vrais Joy-Cons. Ils se vendent également à un prix nettement inférieur. Cependant, ils s’attachent toujours à votre console et fonctionnent à peu près de la même manière que les vrais Joy-Cons.

En relation: Les meilleurs accessoires Nintendo Switch que vous pouvez obtenir

Si vous souhaitez jouer à votre Nintendo Switch comme Nintendo le souhaite, vous voudrez les ignorer. Bien qu’il y ait des aspects vraiment sympas de ces imitations, ce ne sont que cela: des imitations. Bien sûr, vous allez gagner de nouvelles astuces intéressantes, mais vous allez également perdre quelques fonctionnalités en retour.

Que gagnez-vous et que perdez-vous? Je suis content que vous ayez posé la question.

Ce qui est bon?

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Aussi bons que soient les vrais Joy-Cons, même les plus inconditionnels des fans de Nintendo admettront qu’ils ne sont pas trop ergonomiques. À moins que vous n’ayez de minuscules mains de bébé, les Joy-Cons ne reposent pas confortablement dans votre paume comme le font tous les grands contrôleurs. Le contrôleur Esywen Joypad pour Nintendo Switch corrige cela en ajoutant une poignée entièrement arrondie à l’arrière de chaque Joypad. Cela les rend beaucoup plus confortables à utiliser dans les modes connecté et déconnecté.

Une autre caractéristique qui manque aux contrôleurs d’origine est la possibilité de les charger sans les connecter au commutateur ou à une autre station de charge propriétaire. Ces modèles Esywen, cependant, ont chacun un port USB-C niché à l’arrière.

La caractéristique principale de la manette Esywen Joypad pour Nintendo Switch, cependant, est la paire de boutons programmables. Sur chaque Joypad, vous trouverez un bouton macro et turbo. Pour le bouton macro, vous pouvez programmer des frappes de bouton expirées qui seront ensuite sauvegardées dans la mémoire du contrôleur. La prochaine fois que vous appuyez sur le bouton macro, il exécutera exactement vos coups de bouton, imitant même la durée de pause entre chaque coup.

En relation: Les meilleurs contrôleurs Nintendo Switch pour tous les budgets

Le bouton turbo agit de la même manière. Cependant, vous ne pouvez programmer qu’un seul bouton pour être un bouton «turbo» à la fois. Celui que vous choisissez agira plusieurs fois de suite avec un coup ou agira à plusieurs reprises et indéfiniment jusqu’à ce que vous l’éteigniez. Vous pouvez choisir lequel de ces deux systèmes vous souhaitez programmer lors de sa configuration.

Gardez à l’esprit, cependant, que chaque bouton programmable ne contrôle qu’un seul Joypad. Par conséquent, il serait impossible de programmer une macro avec à la fois une pression sur le bouton A et une pression sur le D-pad, car ces boutons sont sur des moitiés séparées.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Malheureusement, il y a beaucoup de choses que vous pourriez prendre pour acquis avec votre Joy-Cons de première partie que le contrôleur Esywen Joypad pour Nintendo Switch ne répliquera pas. La plus grande infraction est l’incapacité de ces joypads à allumer la console Switch. Vous devrez allumer votre console manuellement, puis les connecter. Dommage.

Il n’y a pas non plus de support IR avec ces contrôleurs. Cela ne vous affectera probablement pas beaucoup, car très peu de jeux Switch nécessitent une IR. C’est une omission notable, cependant.

Vous ne pourrez pas allumer votre console Switch depuis le canapé en utilisant ces imitations.

Ailleurs, les contrôleurs ne présentent pas l’esthétique minimaliste et haut de gamme des vrais Joy-Cons. Les boutons semblent bon marché et ressemblent à des jouets, et le lettrage des boutons ABXY est ridiculement mauvais. Heureusement, les sticks analogiques ne subissent pas le même sort. En fait, ils se sentent encore mieux que la vraie affaire, probablement parce qu’ils sont nettement plus grands que ceux des vrais Joy-Cons. Pour mémoire, je n’ai remarqué aucun problème de dérive avec ces contrôleurs.

Enfin, la chose la plus particulière à propos de ces contrôleurs est que les batteries internes sont en fait plus petites. C’est étrange car les contrôleurs sont physiquement plus grands que les Joy-Con par une marge énorme. Les vrais Joy-Cons ont des batteries de 525 mAh dans chaque moitié, tandis que le contrôleur Esywen Joypad pour Nintendo Switch a des batteries de 300 mAh. C’est une grosse différence.

Examen du contrôleur Esywen Joypad pour Nintendo Switch: Dois-je l’acheter?

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Il y a de fortes chances que si vous songez même à acheter des contrefaçons Joy-Con, vous le faites parce qu’elles sont si chères. À 69,99 $ la paire, un ensemble de vrais Joy-Cons vous coûtera plus cher qu’un contrôleur Switch Pro ou même un contrôleur Xbox Core 2020, comme on le trouve avec la Xbox Series X / S.

Heureusement, le contrôleur Esywen Joypad pour Nintendo Switch coûte environ la moitié de ce prix, à partir de seulement 39,99 $. À cette forte réduction, ceux-ci deviennent en effet une alternative très attrayante.

En relation: Les meilleurs étuis Nintendo Switch que vous pouvez obtenir

L’essentiel ici est que si vous voulez un substitut décent à votre Joy-Cons, vous obtiendrez beaucoup de valeur du Joypad Esywen. Vous obtiendrez des extras intéressants tels que des boutons macro / turbo programmables, une poignée beaucoup plus ergonomique et des ports de charge individuels.

Bien sûr, vous abandonnerez la possibilité d’allumer votre console Switch depuis le canapé, le support infrarouge et l’autonomie de la batterie. Vous devrez décider si ces compromis valent l’argent économisé. Si vous pouvez les supporter, le contrôleur Esywen Joypad pour Nintendo Switch est une excellente option.