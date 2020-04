X-Men: Nicholas Hoult réfléchit sur la franchise cinématographique

Nicholas Hoult a de bons souvenirs dans le cadre de Fox X Men franchise jouant la version plus jeune de Hank McCoy / Beast à travers quatre films. Faire ses débuts en Première classe (2011), l’acteur a repris le rôle dans Days of Future Past (2014), apocalypse (2016), et Phénix sombre (2019). Avec l’acquisition de 20st Century Fox par Disney en mars 2019, Marvel a ses propres plans sur la façon dont les X-Men s’intègrent dans son univers cinématographique. Promotion de sa dernière série télévisée sur Hulu, Hoult a parlé avec Collider reflétant ses neuf années en tant que mutant bleu perspicace.

Pourquoi X-Men a fait appel à Hoult

« Je pense, essayez et pesez toujours chaque travail et chaque personnage », a déclaré Hoult. « Ce que vous allez faire avec le même genre d’évaluation, je suppose, et quel est le personnage. Qui dirige, qui produit, qui fait le film, quelle est l’histoire et quel est le personnage; si c’est quelque chose que vous sentir que vous pouvez apporter quelque chose et avoir un angle. Ensuite, il y a certainement, je suppose, de mon point de vue, si c’est une grande franchise comme ça. C’est différent parce que, avec les X-Men, je joue un rôle de soutien. Ensuite c’est en fait beaucoup de poids que vous évacuez dans ces choses. Ce n’est pas sur votre dos. Vous êtes en train de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand que vous, et c’est là que c’est vraiment très libérateur. Donc je m’épanouis vraiment et profiter de cette idée. «

Hoult a comparé le travail dans les franchises de films à succès comme X Men à son expérience différente dans un film indépendant. « … Quand on vous propose une sorte de ces plus gros films de poteaux de tente qui dépendent davantage de vous en tant que personnage principal », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose que vous regardez différemment. Comme Elle [Fanning] disait plus tôt: «C’est une entreprise». Donc, les gens vous jugent en quelque sorte sur la performance de ces films plus que si vous allez faire un film indépendant qui ne fonctionne pas et que les gens ne voient pas particulièrement. C’est donc une évaluation différente que je supposais sous votre angle. Il faut toujours le regarder d’un point de vue créatif en premier, mais il y a différents types de choses en jeu. «

Comment X-Men est devenu une expérience joyeuse

Jusqu’à ce que les studios Disney du 20e siècle rebaptisés sortent Nouveaux mutants, Phénix sombre marque le dernier film du X Men la franchise; au moins, le groupe central. Malgré la fin des films, Hoult chérissait les opportunités offertes en jouant un rôle aussi durable. Il est également ouvert à faire une autre franchise si elle se présente. « C’est délicat », a-t-il dit. « Tout type de contrat de plusieurs longueurs est intéressant à signer car il peut façonner beaucoup votre avenir et c’est aussi une chose étrange. Ouais, comme vous le dites, vous n’avez pas toujours un contrôle total sur lui. La seule chose sur laquelle vous pouvez compter, c’est que j’espère que si quelque chose va bien et que les gens l’aiment, alors ça continue et cela signifie que vous voudrez évidemment continuer à y participer. Et avec l’expérience X-Men, j’en ai fait tellement des amis brillants et ont passé un si bon moment à les faire et à aimer toutes les personnes impliquées, alors … ouais, si ce genre de choses se reproduisait là où c’était un accord multiple, ce n’était pas quelque chose qui m’intimiderait sous la droite conditions. » Le grand premières sur Hulu le 15 mai.

