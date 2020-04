Les meilleures émissions de télévision et films quittant Netflix mai 2020 – / Film

Avril touche à sa fin, mais nous sommes tous encore coincés à l’intérieur. Ce qui signifie qu’il est encore temps de regarder des trucs sur Netflix – mais vous feriez mieux de vous déplacer rapidement, car certains titres sont sur le point de quitter. Ce sont les émissions de télévision et les films qui quittent Netflix en mai 2020.

L’endroit au-delà des pins

Derek Cianfrance«S L’endroit au-delà des pins a laissé beaucoup de monde froid quand il est sorti en 2012. Une grande partie de la publicité était concentrée sur Ryan Gosling, mais il n’est que dans la première moitié du film. La seconde mi-temps saute dans le temps pour suivre le fils de Gosling, joué par Dane DeHaan. Mais si vous vous en sortez, vous trouverez un film unique à gravure lente sur les pères et les fils et l’héritage du deuil. Il vaut vraiment la peine de vérifier avant de quitter Netflix.

Épidémie

Hé, saviez-vous qu’il y a une pandémie en ce moment? Bien sûr, vous le faites. Et, curieusement, les gens recherchent des divertissements sur le thème de la pandémie pour marquer le moment. Contagion semble attirer toute l’attention, mais n’oubliez pas Épidémie, un film ringard des années 90 où Dustin Hoffman tente d’empêcher un singe de propager un virus mortel à travers l’Amérique. C’est un peu idiot, mais aussi un peu horrible – un peu comme les moments où nous nous trouvons.

Destination finale 2

Tous les Destination finale les films en streaming sur Netflix partent, mais je souligne la partie 2 parce que c’est le meilleur du lot. Destination finale 2 réalisé le plein potentiel de la franchise en rendant les décès plus gros, plus gorier et encore plus absurdes. Alors qu’un groupe de jeunes se démène pour essayer de tromper la mort, la mort vient appeler – de manière de plus en plus inventive.

Bob Ross: la beauté est partout: Collection 1

Comment osez-vous, Netflix. Comment osez-vous nous voler la voix ASMR de M. Bob Ross à cette période difficile? Bob Ross a peint plus de dix milliards de tableaux au cours de sa vie, et il en a réalisé la plupart à la télévision, où il parlait doucement, parlait de «petits arbres heureux» et faisait que tout le monde se sentait vraiment au chaud à l’intérieur. Certaines personnes revendiquent ironiquement l’amour de Bob Ross, mais soyons honnêtes: c’est juste amusant et relaxant à regarder. Et Netflix veut nous le voler. Par honte.

Ma fille

La voici: votre dernière chance de voir Macaulay Culkin tué par des abeilles. Bien sûr, d’autres choses se produisent dans Ma fille, un film sur la fille d’un entrepreneur de pompes funèbres dans les années 1970. Mais soyons honnêtes: quand vous pensez Ma fille, vous pensez immédiatement « Macaulay Culkin tué par des abeilles ». Et à juste titre.

Départ le 1er mai

John Carter

Départ le 15 mai

Illimité

L’endroit au-delà des pins

Départ le 17 mai

Royal Pains: Saison 1-8

Départ le 18 mai

Scandal: Saison 1-7

Départ le 19 mai

Black Snake Moan

Les transporteurs

Évolution

The First Wives Club

Il faut être deux

Amour, Rosie

Trop belle

Que mange Gilbert Grape

Jeune adulte

Le vôtre, le mien et le nôtre

Départ le 25 mai

Bitten: Saison 1-3

Départ le 30 mai

Bob Ross: la beauté est partout: Collection 1

Départ le 31 mai

Austin Powers dans Goldmember

Austin Powers: International Man of Mystery

Austin Powers: L’espion qui m’a baisé

cher John

Destination finale

La destination finale

Destination finale 2

Destination finale 3

Ghosts of Girlfriends Past

Looney Tunes: de retour en action

Ma fille

Le pistolet nu 2 1/2: l’odeur de la peur

Le pistolet nu: des fichiers de l’équipe de police!

Épidémie

aube Rouge

Richie Rich

