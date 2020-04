Immortels NRL | Peter Sterling choisit Brad Fittler et Darren Lockyer comme nouveaux intronisés

Brad Fittler et Darren Lockyer devraient être les prochains Immortels de la ligue de rugby, a déclaré Peter Sterling, grand commentateur respecté.

La prochaine admission possible aura lieu en 2022 et Sterling estime que deux joueurs devraient rejoindre les 13 Immortals existants.

Fittler est une sorte de choix surprise – un joueur merveilleux qui n’a jamais eu de battage médiatique majeur pour entrer dans le club le plus exclusif de la ligue. Il a pris sa retraite en 2004.

Les affirmations de Lockyer ont été légèrement éclipsées par la clameur que ses collègues héros du Queensland, Cameron Smith, Johnathan Thurston et Billy Slater, deviennent Immortels, mais il a compilé une carrière monumentale qui ne peut être niée. Il a pris sa retraite en 2011.

Fittler a remporté le poste de premier ministre dans deux clubs, a remporté un Golden Boot, a été le joueur de l’État d’origine le plus couronné de NSW et un capitaine des Blues gagnant. Il a dirigé l’Australie vers deux victoires en Coupe du monde de rugby à XV.

À son meilleur, le grand n ° 6 était imparable, en particulier avec sa marque de pied gauche. Fittler a également construit une importante carrière après-match en tant qu’entraîneur et commentateur.

Brad Fittler était capitaine des Roosters en 2002, battant les Warriors lors de la grande finale. (Sydney Morning Herald)

« Freddy, enfant sauvage dès le début, mais si vous regardez son CV, c’est remarquable; 336 matchs de première année, plus de 30 origines, 40 matchs pour l’Australie. Il a tout fait », a déclaré Sterling. Large monde du sport accueillir James Bracey.

« Et la façon dont il s’est développé en tant que leader … nous le voyons maintenant [post-career]. Mais en tant que joueur, revenant pour les Roosters et pour Penrith, il était un double joueur de premier ministre, un joueur incroyable pour NSW et pour l’Australie.

« Et nous le voyons faire tellement pour le match maintenant. Il est l’entraîneur actuel de l’équipe NSW Origin et y a du succès, fait beaucoup de travail avec des organisations caritatives, fait beaucoup avec le système de voies pour la ligue de rugby également. »

« Pour moi, l’influence qu’il a eue sur tant de personnes à travers le jeu, je pense, le fait sortir de ce statut de champion pour [Immortal standard]. «

Le capitaine du Queensland Darren Lockyer pendant Origin II, 2006. (Sydney Morning Herald)

Sterling a déclaré que les réalisations de Lockyer parlaient d’elles-mêmes. Il a remporté quatre premiers prix, une médaille Clive Churchill, ainsi que des Golden Boots à la fois arrière et cinq huitièmes. Il était un capitaine emblématique du Queensland Origin et des Kangaroos Test.

« Quand vous regardez sa carrière de joueur … 355 matchs de première année, tous avec le club de Brisbane, plus de 30 origines, 59 matchs d’essai, les deux tiers d’entre eux en tant que capitaine … », a déclaré Sterling.

« Il était également un joueur qui a pu être le meilleur dans deux positions au cours de sa carrière. Il est en fait passé de l’arrière au cinq-huitième et a été le meilleur au monde dans ces deux positions.

« Ce n’est pas une transition facile à faire, mais c’est comme ça qu’il l’a fait. Et il a continué d’avoir une influence sur le jeu en tant que commentateur dans les médias après la carrière, mais aussi dans le cadre de la configuration des Broncos de Brisbane à en ce qui concerne d’être sur leur conseil d’administration.

« Il a eu une énorme influence sur notre jeu et il était l’un de ces joueurs, si vous regardez les grands moments des grands matchs, Darren Lockyer est si souvent le joueur crunch là-dedans. »

Ni Fittler ni Lockyer n’ont remporté la médaille Dally M, la plus haute distinction individuelle de la LNR, bien que Freddy ait remporté la médaille Rothmans similaire en 1997; décerné par l’ARL dans la saison divisée par la Super League.

Darren Lockyer a été capitaine d’un Broncos NRL en 2006, battant Melbourne lors de la grande finale. (Sydney Morning Herald)

Sterling a déclaré que Smith était un immortel garanti une fois sa carrière terminée, tandis que Slater était également une chance majeure. Tous deux étaient les piliers des dynasties Melbourne Storm et Queensland, tout en profitant d’immenses carrières de test.

La saison dernière, Smith est devenu le premier joueur à marquer 400 matchs de première année. Slater et Smith sont considérés comme les meilleurs joueurs jamais vus dans leurs positions, arrière et talonneur respectivement.

« Je voudrais être aussi assuré de gagner à la loterie que je suis de Cameron Smith étant un Immortel », a déclaré Sterling.

« Il n’y a aucun doute. L’influence qu’il a eue sur le jeu depuis si longtemps maintenant, c’est assez remarquable. Toujours le joueur le plus influent de notre jeu et il a 36 ans.

« Et l’autre gars qui, je pense, entrera en lice est Billy Slater. Si nous parlons de lui comme le meilleur arrière que nous ayons jamais vu … Graeme Langlands et Clive Churchill sont également des Immortels, donc il y a une belle peu de précédent là-bas pour Billy à venir aussi. «

Le capitaine du Melbourne Storm Cameron Smith. (Getty)

Le champion de Storm, Maroons et Kangaroos, Billy Slater, a pris sa retraite après la saison 2018. (Getty)

Sterling a déclaré que ses principaux critères pour les Immortels potentiels étaient un record de jeu exceptionnel, un impact sur leurs équipes et leurs performances dans les grands matchs. Il a également déclaré que l’impact sur la ligue de rugby après sa carrière devrait être pris en compte.

Il a dit qu’à son époque, les qualités immortelles étaient mieux incarnées par Wally Lewis.

« Wally Lewis a été le meilleur en matière de facilité du regard difficile aux stades les plus cruciaux des matchs », a déclaré Sterling, qui a lui-même remporté quatre premiers prix et deux médailles Rothmans.

« Et cela le place au-dessus de tout le monde. C’est le meilleur joueur que j’ai vu jouer. »

Le «roi» Wally Lewis a régné sur l’État d’origine du Queensland. (Sydney Morning Herald)

Sterling a déclaré qu’il était crucial de maintenir les Immortals en tant que club le plus exclusif de la ligue de rugby, en intronisant uniquement les joueurs les plus emblématiques.

« Si le concept doit être ce que nous voulons tous qu’il soit, il doit être question d’exclusivité. Ce doit être les joueurs les plus prestigieux de notre jeu », a déclaré Sterling.

« Nous avons une multitude de très grands joueurs, nous avons une pincée de champions, mais il y a aussi ceux qui ont juste ce petit plus qui les emmène au prochain échelon. Pas beaucoup d’entre eux, et c’est ce que nous avons pour s’assurer que les bonnes personnes viennent prendre le relais.

« Je pense que maintenant que nous avons ajouté les joueurs d’avant-guerre – Frank Burge, Dave Brown et Dally Messenger – Norm Provan est également entré dans la dernière intronisation, je pense que maintenant nous pouvons presque faire une chronologie [induction] à partir de l’ère Andrew Johns.

« Il peut y avoir des étapes où nous ne nommons personne pendant quatre ans ou peut-être huit ans, car ce sont des cycles de quatre ans, s’il n’y a pas la bonne personne à introniser. »

Sterling a déclaré qu’il n’était pas un fan de la règle actuelle qui donne aux joueurs seulement trois chances de nomination au statut d’immortel; ce qui signifie trois grèves et vous êtes sorti.

« Pour moi, vous êtes soit un Immortel, soit vous ne l’êtes pas, et c’est assez évident », a-t-il déclaré.

Les Immortels existants sont Clive Churchill, Reg Gasnier, Johnny Raper, Graeme Langlands, Bob Fulton, Wally Lewis, Arthur Beetson, Andrew Johns, Dally Messenger, Dave Brown, Frank Burge, Norm Provan et Mal Meninga.

