World War I FPS Tannenberg marque la sortie de PS4 avec une bande-annonce de lancement

La Première Guerre mondiale est une période qui n’a pas été trop explorée dans les jeux, mais Tannenberg essaie de changer cela avec la version PlayStation 4 d’aujourd’hui. Basé sur le front est, jusqu’à 40 joueurs peuvent s’affronter pour le territoire et la domination dans les matchs multijoueurs en ligne. Le mode principal semble s’articuler autour de la capture de secteurs clés de la carte et de la réduction des tickets de votre ennemi à zéro – c’est un peu comme un titre Battlefield à cet égard. Si cela vous intéresse, consultez la bande-annonce de lancement ci-dessus et rendez-vous sur le PlayStation Store. Tannenberg est actuellement disponible sur PS4.

Nous examinerons celui-ci par nous-mêmes au cours des prochains jours, alors attendez-vous à un examen de Push Square la semaine prochaine. En attendant, cependant, l’éditeur M2H promet que le jeu a été optimisé pour profiter de la PS4 Pro. Le développeur et co-fondateur de M2H, Mike Hergaarden, a déclaré: « Nous sommes fiers de publier aujourd’hui nos premières versions de console entièrement internes sur Xbox One et PlayStation 4! Interface utilisateur et commandes des graphiques du jeu spécifiquement pour chaque console. «

Le jeu sera disponible à la fois seul et dans le cadre d’un bundle avec Verdun et 12 avatars PSN. Allez-vous vous rendre sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale ce week-end? Prenez d’assaut les tranchées dans les commentaires ci-dessous.