Rainbow Six Siege améliore Fuze, Gridlock et Oryx dans le prochain patch

Trois opérateurs de Rainbow Six Siege sont améliorés dans le prochain patch, dans l’espoir de les faire choisir plus fréquemment dans les parties occasionnelles et les mieux classées. Fuze, Gridlock et Oryx verront tous des buffs notables dans le patch 2.3, selon un nouveau post de Designer’s Notes.

L’attaquant Fuze verra son nombre total de charges d’amas augmenté de trois à quatre. Ubisoft dit que cela encouragera, espérons-le, les joueurs de Fuze à être moins conservateurs avec cette capacité. «Nous supposons que les principaux Fuze essaient d’optimiser leurs charges et peuvent parfois être réticents à les déployer», écrit l’équipe de Siege. «En augmentant le nombre de charges de cluster, nous aimerions que les joueurs utilisent ces ressources de manière plus agressive.»

Gridlock, un autre attaquant, a une présence similaire dans le jeu en ce moment. Le patch 2.3 augmentera la vitesse de déploiement de ses Trax Stingers de 13 secondes à neuf secondes, diminuera le temps de déploiement pour chaque Caltrops (de 0,7 seconde à 0,45 seconde) et ajoutera un petit délai avant que les Trax Stingers ne commencent à se déployer (0,45 seconde, plus sans retard). Ubisoft ne pense pas que ces changements contribueront beaucoup à accroître sa présence ou à gagner le delta, mais qu’ensemble, ils devraient rendre son gadget «plus confortable à utiliser». L’équipe prévoit de surveiller pour voir si les changements ont un impact sur sa façon de jouer.

Defender Oryx, introduit au début de cette année dans Void Edge, a actuellement un delta de victoire marginal mais est présent dans moins de 5% des jeux dans lesquels il n’est pas interdit (ce qui est rarement). Le patch 2.3 modifiera son Remah Dash afin qu’il n’utilise plus de charges fringantes en traversant des murs souples, et son temps de récupération de tableau de bord a été réduit à 0,5 seconde, à la fois après avoir traversé un mur mou et après avoir heurté un ennemi. Cependant, son temps de recharge de Dash a été augmenté à 12 secondes (au lieu de huit).

Ubisoft dit que l’idée ici est « d’augmenter sa mobilité pour le rendre plus populaire et amusant à jouer, tout en augmentant sa capacité de survie. »

Nous pourrons voir comment ceux-ci se dérouleront une fois le patch arrivé, mais aucune date n’est encore fixée pour cela. En attendant, consultez notre liste des meilleurs opérateurs Rainbow Six Siege et notre guide de Rainbow Six Siege Year 5.

