PlayStation Plus – Ce sont les jeux les plus populaires et Sony offre des crédits PSN

Ces jours-ci, le service premium PlayStation Plus de Sony célèbre son 10e anniversaire, que Sony a utilisé comme une opportunité pour recueillir quelques faits.

PlayStation Plus a vu le jour pour la première fois le 29 juin 2010. Depuis lors, les joueurs se sont réunis et les membres Plus ont pu profiter de nombreux contenus passionnants, des jeux gratuits mensuels aux remises exclusives.

De plus, aujourd’hui, les jeux les plus populaires des 10 dernières années sont présentés, allant des duels dans l’arène captivants, aux fusillades en sueur, aux histoires émouvantes et plus encore. Parmi tous les succès et joyaux cachés, les titres suivants étaient les plus populaires auprès des joueurs:

Ligue de fusée Call of Duty: Modern Warfare Remasterisé Juste Cause 3 Injustice: des dieux parmi nous NBA 2K16 Dead Nation: édition Apocalypse Call of Duty: Black Ops III Destin 2 Metal Gear Solid V: Zéros au sol Mafia III

Sony révélera ce que PlayStation Plus aura en août la semaine prochaine. En attendant, les utilisateurs sélectionnés peuvent s’attendre à un petit cadeau qu’ils reçoivent directement de la PS4. Les utilisateurs de PlayStation Plus reçoivent donc un crédit PSN de 10 EUR qu’ils peuvent utiliser librement.