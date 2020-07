La télécommande Fenics de Roc H Biel est conçue pour être personnalisée

Technologie d’humanisation OPPO x RCA: Fenics est une télécommande modulaire et personnalisable développée par Roc H Biel pour répondre à des temps de réaction rapides. La télécommande est destinée à être utilisée dans les jeux ou à alimenter des outils numériques, tels que des drones, et fonctionne en traduisant les gestes d’un utilisateur en commandes.Les boutons de pression personnalisables invitent les utilisateurs à configurer des gestes pour déclencher certaines actions, tandis que sa composition modulaire permet au contrôleur à utiliser comme un appareil à une main ou combiné avec divers accessoires.Selon Bienne, permettre à un utilisateur de personnaliser sa fonction de cette manière permet des temps de réaction plus rapides.Fenics a été développé par Bienne lors de ses études de maîtrise au Royal College of Art Programme Design Products, au cours duquel il a répondu à un bref exposé de OPPO London Design Center – le centre de conception de la société de technologie mondiale OPPO. « Fenics est un système de contrôleur polyvalent qui, à partir d’une utilisation à une main, peut être étendu avec plusieurs modules et accessoires pour contrôler les appareils et les outils numériques », a déclaré OPPO London Design Center.« Fenics est conçu pour traduire les gestes de l’utilisateur et la force tactile en « La société de technologie mondiale OPPO présente sept projets centrés sur les personnes par cinq étudiants du Royal College of Art qui ont été développés en collaboration avec son centre de design, OPPO London Design Centre. Les cinq étudiants en vedette faisaient partie des huit de ceux encadrés par la société de technologie mondiale tout en étudiant le programme MA Design Products, au cours duquel ils ont répondu à un mémoire intitulé Humanising Technology.Voir la sélection de projets OPPO de la collaboration OPPO x RCA Humanising Technology ici.

