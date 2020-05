Wonder Woman, Cosplay et le Daily LITG, 4 mai 2020

Ce sont des moments étranges, mais The Daily LITG est en train de devenir un moyen précieux de quantifier exactement ce que la culture geek de la bande dessinée est en train de faire en cette période d’épreuve. Il y a un an, c’était la Journée de la bande dessinée gratuite. Un tel temps innocent, non? Les jours où Wonder Woman se trompait en tant que cosplayer ne ferait pas la une des journaux. Les temps ont changé. Bienvenue à tous, au quotidien Lying In The Gutters, une longue course autour de la veille et de la veille. Vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par e-mail ici.

Wonder Woman, Steven Moffat, Lady Gaga et les 10 histoires les plus lues hier

Bleeding Cool continue de rapporter la fermeture de l’industrie de la bande dessinée, avec plus d’aventures de cosplay de Wonder Woman et Steven Moffat réécrivant passé Doctor Who. Tenez-vous avec votre Daily LITG.

Quand Wonder Woman se trompe de cosplayeuse Doctor Who: Steven Moffat sur ce futur médecin de 2008, tout le monde a manqué La star de l’histoire d’horreur américaine Leslie Jordan partage l’histoire de Lady Gaga Daniel Bryan avait d’autres options mais Brie Bella lui a fait signer avec la WWE Fils prodigue: nos réflexions sur les possibilités de la saison 2 de la série FOX Frankenstein de Danny Boyle s’avère l’adaptation la plus intense à ce jour: revue Hasbro dévoile de nouveaux objets de collection Star Wars pour les fans le premier vendredi Rick donne à Goomby le traitement Jerry dans un nouveau clip de Rick et Morty DC Comics explique pourquoi c’est une nouvelle bande dessinée mardi maintenant Emily Cook sur Doctor Who Rewatch Issues; Neil Gaiman publie son soutien

Rosenberg, Cebulski, Mackie, Evans et les 5 histoires les plus lues il y a un an

Il y a un an, C.B. Cebulski parlait d’une bande dessinée qui pourrait se vendre à un million d’exemplaires. Nous n’avons jamais découvert ce que cela pouvait être.

Matthew Rosenberg reconnaît la critique de la mort de (SPOILERS) dans Uncanny X-Men # 17 C.B.Cebulski prétend avoir l’idée de vendre un million de bandes dessinées et c’est probablement une relance de Star Wars (MISE À JOUR) Chris Evans a dit à Anthony Mackie QUE Moment ‘Avengers: Endgame’ [SPOILERS] DC confirme une histoire invisible ajoutée à l’omnibus Doom Patrol Age Bronze, augmente le nombre de pages et le prix Le réalisateur de ‘Sonic’ promet de reconcevoir le personnage suite aux critiques

Événements de bande dessinée se déroulant aujourd’hui

Il y aurait également eu des signatures, des apparitions, des symposiums, toutes sortes d’événements liés à la bande dessinée. Mais quelques-uns sont allés en ligne, et voici certains se produisent encore aujourd’hui, sur le Daily LITG.

Ouverture des portes au Coliseum Of Comics, Millenia, Kissimmee, Jacksonville Riverside, Tampa et Clermont

Comics, Korean Cooking et Robin Ha, animés par Bethany Quinn et Quinntersectional Conversations, de midi à 13 h HE.

Ultimate Comics Live Show Special Star Day Day, Ultimate Comics Raleigh, 19 h à 22 h HE.

Cartooning & Comics, Creative Cauldron, 15h30-16h30 HE.

Comics X Brescia, Comics League of Brixia, Brescia 16h30 UTC + 2.

Anniversaires de l’industrie de la bande dessinée, aujourd’hui

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’atmosphère de fête en ce moment. Ou s’il y en a, la police viendra vous arrêter. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent toujours et célèbrent toujours cette date spéciale.

Ale Garza, Teen Titans et Dead Pool artiste.

Teen Titans et Dead Pool artiste. John Ridgway , artiste sur Hellblazer, Judge Dredd, Transformers, My Name Is Chaos.

, artiste sur Hellblazer, Judge Dredd, Transformers, My Name Is Chaos. Doug Cushman, dessinateur

dessinateur Damon Willis , artiste sur le génocide des étrangers, le juge Dredd

, artiste sur le génocide des étrangers, le juge Dredd Tom Richmond, Coneheads et dessinateur MAD Magazine

Coneheads et dessinateur MAD Magazine Mike Kennedy, écrivain de Ghost, Lone Wolf 2100, les quatre cavaliers de l’apocalypse.

Intéressé à vous rappeler davantage le manque de Free Comic Book Day, Coliseum Of Comics, Ale Garza ou autre chose? Abonnez-vous à notre liste de diffusion quotidienne de LitG. Et nous vous verrons ici demain.

Adresse électronique

