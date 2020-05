Le film géant Godzilla Versus Kong sort-il toujours cette année?

– Publicité –



Si les fans ont gardé tout ce qui concerne le kaiju, ils savent que Godzilla Vs Kong devrait sortir cet automne, mais les fans de la série remettent en question cette date de sortie de nos jours.

Le crossover très attendu a été annoncé il y a quelques années, puis il a été promis d’opposer le roi des monstres au roi Kong lui-même. Mais maintenant, compte tenu de la situation actuelle avec le nouveau coronavirus, les fans de la série veulent savoir si la bataille épique aura lieu cette année ou non.

Date de sortie de Godzilla Versus Kong

Jusqu’à présent, la réponse à la question est oui Godzilla Vs Kong arrive cette année. La sortie du film est également prévue pour le mois de 20 novembre 2020.

Cette version suit même le changement de date précédent du film qui aurait également été définitivement modifié par la pandémie très en cours. Mais un très grand merci à la toute nouvelle date, novembre pourrait être dans les cartes pour le nouveau Godzilla Vs Kong.

Détails de production de Godzilla Versus Kong

Après tout, May est à nos portes et les fans de la série n’ont rien entendu à propos de la bande-annonce du film. La production du spectacle s’est terminée en avril, donc cela fait un an que le film a mis fin à sa production.

Il doit également y avoir suffisamment d’images que les images de Warner Bros. peuvent montrer, et certaines des images de la production ont également été partagées exclusivement avec les gens de l’industrie lors des conventions.

Godzilla Versus Kong retardé

Ce manque d’images n’a fait qu’exacerber la spéculation selon laquelle le Godzilla Vs Kong serait désormais déplacé vers une date ultérieure. Mais maintenant, dans un an d’incertitude, les images de Warner Bros voudront sûrement faire entrer ces gros frappeurs dans les salles quand cela sera possible.

Ceux des films incluent même Godzilla Vs Kong avec leurs titres comme, Tenet, Wonder Woman 1984, et aussi quelques autres.

Espérons le meilleur pour eux et pour les fans.

