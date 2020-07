Windows Defender marque CCleaner comme application potentiellement indésirable

in

CCleaner, l’une des suites d’optimisation PC gratuites les plus populaires pour Windows, est maintenant détectée comme application potentiellement indésirable (PUA) sur Windows 10 après une récente mise à jour de la plate-forme Windows Defender.

CCleaner vous permet essentiellement d’optimiser votre système à l’aide de ses contrôles d’analyse pour les cookies, les fichiers mis en cache, les fichiers téléchargés dans tous les principaux navigateurs, et il comprend également un nettoyeur de registre complet.

Dans un mouvement surprenant, la suite Windows Defender Antivirus a commencé à signaler l’utilitaire CCleaner comme application potentiellement indésirable, mais les utilisateurs peuvent toujours utiliser l’application en ignorant le message d’alerte.

Selon les rapports des utilisateurs, Windows Defender marque CCleaner comme un programme potentiellement indésirable avec un niveau d’alerte faible, mais l’application n’est pas détectée comme une menace pour le système.

La fonction de protection des applications potentiellement indésirables (PUA) permet à l’antivirus Windows Defender de détecter et de bloquer les applications indésirables.

Dans la documentation de support, Microsoft a noté que les PUA ne sont pas classés dans la catégorie des virus, des logiciels malveillants ou d’autres types de menaces, mais que les applications peuvent «nuire aux performances ou à l’utilisation des terminaux».

Windows Defender signale également les applications de «mauvaise réputation» comme des programmes potentiellement indésirables en raison de «certains types de comportement indésirable».

On ne sait pas exactement pourquoi Microsoft a choisi de signaler CCleaner et la page Windows Defender ne fournit aucune information. Il est possible que ce soit une erreur ou que l’avertissement soit dû à une mise à jour récente de CCleaner.

CCleaner a également confirmé sur Twitter qu’il travaillait avec Microsoft et que le problème sera bientôt résolu.

«Nous sommes en contact avec Microsoft pour résoudre ce problème dès que possible», a déclaré un représentant de CCleaner sur Twitter.

