Rumeur: le test de jeu de Resident Evil Village révèle des informations sur le gameplay

Alors que nous devrions obtenir des informations plus solides sur le prochain Resident Evil Village assez tôt, il y a encore beaucoup de conjectures et de rumeurs qui circulent sur Internet. Comme toujours, notre objectif est de rapporter les choses qui semblent les plus plausibles, mais toujours avec l’avertissement que ce ne sont rien de plus que des rumeurs jusqu’à ce que quelque chose d’officiel ou autrement arrive. Les détails d’une récente session de test de jeu Resident Evil Ambassador ont été rapportés sur le site Biohazard Declassified (via Rely On Horror), et ils prétendent révéler de nouvelles informations sur la prochaine version d’horreur pour PlayStation 5, et peut-être PSVR? Regardons.

Les informations de test de jeu anonymes détaillent un test en personne joué sur les modèles PlayStation 4 Pro, pendant environ trente minutes de jeu. Inclus dans le vidage d’informations est que le producteur Peter Fabiano était présent. Alors, qu’est-ce qui a été révélé? Les ennemis sont d’un nouveau type, décrits comme des humanoïdes à la chair pâle et pourrie qui utilisent des armes, des armures ou des attaques à mains nues. On parle également d’un ennemi spécial centré sur l’épée avec une attaque à un coup qui ressemble à certains amis brandissant une tronçonneuse du passé.

En parlant d’ennemis, le boss du playtest semble être l’une des sorcières mentionnées dans la bande-annonce de révélation, nommée Olga. Son gimmick ressemble à une certaine bug-lady de Resident Evil 7 Biohazard, canalisant son intérieur effrayant et déployant des bugs comme des armes, ainsi que certains se transformant. Les joueurs utilisent une torche pour exposer les morceaux charnus et, en traditionnel Resident Evil style, tirez.

Mais où est le joueur pendant tout cela? Contrairement à d’autres tests de jeu rumeurs qui ont montré une zone de village en plein air, celui-ci décrit le château lui-même. «La plupart des pièces étaient lumineuses mais peu de chambres étaient sombres. Le segment se trouvait quelque part dans le château à un niveau supérieur et il fallait trouver une clé pour ouvrir une grande porte en bas », indique le rapport.

Voici le vidage complet des informations présumées de BioHazard Declassified:

Les ennemis dans ces zones sont une peau très pâle, presque pourrie, avec des tatouages ​​sur le front et les mains. Certains avec une armure, mais pas comme une armure de chevalier, qui peut également être tirée. Ils ne parlent que des types d’ennemis «normaux» dans ce test, pas des «loup-garou» comme les créatures dont nous avions parlé, et cela a été montré dans la bande-annonce.

Ils parlent dans une langue étrangère déformée. Certains portaient des poignards, des épées, des haches et même des lances. Il y en a sans armes armées. Ils sautent, saisissent et mordent comme Resident Evil 3, et vous pouvez écraser des boutons pour subir moins de dégâts. Certains ennemis vous jetteront au sol au lieu de mordre. Celui avec l’épée a une attaque spéciale qui peut instantanément décapiter Ethan. Et selon la source, vous reconnaîtrez le mouvement une fois que vous jouez au jeu.

Cette partie est plutôt intéressante car il semble que le segment qu’ils mentionnent en cours de test semble différer des informations des autres tests qui semblaient plus comme Ethan se trouvait dans le village même menant au château, alors que cette information se déroule directement à l’intérieur.

La plupart des pièces étaient lumineuses mais peu de chambres étaient sombres. Le segment était quelque part dans le château à un niveau supérieur et vous deviez trouver une clé pour ouvrir une grande porte en bas.

COMBATS DE BOSS Voici donc où ces informations deviennent vraiment intéressantes alors que la réclamation entre dans les détails d’un combat de boss que vous obtenez dans les tests de jeu. Maintenant, cela est assez proche pour regarder que nous connaissons la première «sorcière» dont nous avons parlé des autres tests qui peuvent se dissoudre en insectes et pourchasser Ethan et a un rire distinctif. Ils donnent également un nom à la «sorcière» et l’appellent Olga.

Une fois la porte ouverte, la dame en noir nommée Olga est apparue et a relâché un essaim d’insectes. Le joueur n’aura pas à combattre les insectes à moins qu’elle ne repère Ethan. Elle riait constamment chaque fois qu’elle le voyait.

Dans ce combat de boss, les joueurs ont attrapé une torche pour utiliser le feu pour effrayer ses insectes et exposer Olga à lui tirer dessus. Après un peu de tournage, elle se transformera en cette créature ressemblant à un insecte / araignée avec de longues pattes d’araignée et libérant plus d’insectes sortant de son fond semblable à un insecte. Ses restes humains sont toujours là, mais nus et couverts de glu noir. Après la défaite, elle a fondu et certaines parties de squelettes couvertes de glu sont restées et elle a laissé tomber un objet. Elle a également relâché tous ses insectes, auxquels le joueur les trouvera et les tuera pour les empêcher de vous attaquer dans certaines pièces. Après cela, la démo s’est terminée.

ARMES Le test de jeu comprenait une arme de poing (probablement la même que celle présentée dans l’aperçu du développeur), un fusil de chasse (peut-être obtenu du vieil homme dans la bande-annonce) et un couteau incassable. Il semble également que le joueur puisse obtenir des armes de mêlée temporaires comme une hache qui peut être cassée en quelques coups.

INVENTAIRE Selon notre source, l’écran d’inventaire n’était pas le même que la vidéo du message spécial, mais similaire (concept Resident Evil 4 avec conception d’interface utilisateur Resident Evil 7). Le jeu s’est mis en pause lors de la visualisation de l’inventaire comme les remakes de Resident Evil 2 et 3. Pendant les tests, aucune devise n’a été ajoutée et les ennemis n’ont pas laissé tomber d’objets. Au lieu de cela, les caisses et les vases étaient cassables pour trouver des objets.

MYSTERIOUS OLD WOMANLa vieille femme en robe que l’on peut voir dans la bande-annonce de Resident Evil 8: Village a également été mentionnée par notre source comme étant presque un personnage de type marchand dans le jeu. Pour autant que notre source sache, elle n’est pas une ennemie, mais comme notre source l’a décrit, «a beaucoup de marchandises à vendre et des rumeurs à partager». Ils ont également parlé brièvement de certains concepts artistiques, mais ils n’en ont pas beaucoup parlé.

MISC. Il semble que pendant le test de jeu, beaucoup de choses étaient encore en train de changer, ce qui correspond aux rumeurs de ceux comme AestheticGamer aka Dusk Golem qui disent que le jeu est toujours un travail en cours avec des espaces réservés utilisés car les ennemis ont leurs dialogues ajoutés tandis qu’Olga ne l’a pas fait. Son audio n’a pas été ajouté pendant le combat contre le boss, mais les cris et les rires, et les joueurs ont dit que ce n’étaient pas ses véritables lignes VA et que ce ne sont que des espaces réservés.

Après le test, les participants ont rempli un sondage et ont eu une séance de détection sur leurs pensées sur Resident Evil Village, suivie de rafraîchissements. La durée du playtest semblait être d’environ 30 minutes et les testeurs ont eu droit à au moins deux essais et il a été joué sur Playstation 4 Pros.

Fait intéressant, ils ont également parlé de la présence du producteur Peter Fabiano à un test spécifique car il a été signalé comme parlant d’ajouter une nouvelle difficulté pour tripler le nombre d’ennemis dans certaines régions en disant: «appelons cette difficulté« injuste »». Bien que notre source dise qu’il n’était pas sûr de la gravité réelle de Peter et cette partie, nous ne savons pas à quel point c’est vrai.

Une autre petite affirmation était que la musique commençant à 1h30 est la musique qui joue lors de la rencontre avec le grand ennemi vu sauter du toit dans la bande-annonce de Resident Evil 8: Village.

Ils ont également dit s’attendre à une nouvelle bande-annonce en août avec les nouvelles informations de Capcom. Selon eux, l’histoire deviendra plus claire, un autre personnage de retour sera révélé, et il y aura «un autre rebondissement».

Enfin, ils ont déclaré qu’une version VR de Resident Evil 8: Village arriverait, mais ils ne feront pas cette annonce tant que Sony ne sera pas prêt.