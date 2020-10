Windows 10 reçoit un nouveau processus de mise à jour des pilotes le mois prochain

in

Dans le cadre de sa prochaine mise à jour de novembre 2020, Microsoft apporte un changement important à la façon dont Windows 10 détecte les pilotes manuels et automatiques qui pourraient endommager vos périphériques dans certains cas.

En février, Microsoft a apporté une modification permettant aux développeurs de matériel de proposer leurs pilotes de deux manières: automatique et manuelle. Les mises à jour de pilotes pour votre appareil via Windows Update sont basées sur la manière dont les pilotes sont spécifiés par l’OEM.

Par exemple, si Intel spécifie son pilote comme «automatique», Microsoft inclura le pilote dans l’expérience normale de Windows Update et le pilote sera téléchargé automatiquement lorsque vous vérifierez les mises à jour.

Si un pilote est défini sur « manuel », il sera livré via Windows Update, mais il sera considéré comme facultatif et n’apparaîtra que dans la nouvelle page Mises à jour facultatives. Les pilotes manuels sont considérés comme facultatifs et ils ne s’installent pas automatiquement sur votre appareil.

Actuellement, ces pilotes manuels ou optionnels sont toujours installés automatiquement lorsque vous ajoutez un nouveau périphérique plug-and-play pour vous assurer que toutes les fonctionnalités de votre périphérique fonctionnent correctement.

Par exemple, lorsque vous connectez une caméra Web ou un contrôleur à votre ordinateur, les pilotes sont installés via le logiciel intégré de l’entreprise ou Windows Update. Des pilotes supplémentaires, disponibles sous «Mises à jour facultatives», sont également installés automatiquement via Windows Update.

À partir de novembre, Microsoft déclare qu’il n’installera plus automatiquement les pilotes supplémentaires / manuels sur votre appareil si une mise à jour est disponible via la section « Mises à jour facultatives » de Windows Update.

Notez que les pilotes continueront à être déployés automatiquement lorsque vous installez un périphérique, mais cela ne fonctionnera que lorsque le fabricant aura publié un pilote marqué comme «automatique» dans Windows Update.

Dans le cadre du changement, les pilotes supplémentaires ou les pilotes marqués comme «manuels» par les OEM ne seront plus installés automatiquement sur l’appareil. Si vous rencontrez des problèmes avec votre périphérique (un clavier, par exemple), vous devrez ouvrir les mises à jour facultatives de Windows Update et installer manuellement les pilotes.

Dans le cas où aucun pilote automatique n’est disponible, votre appareil ne fonctionnera pas automatiquement et vous devrez peut-être appliquer la mise à jour manuelle du pilote à partir de Mise à jour et sécurité> Windows Update> Afficher les mises à jour facultatives.

Microsoft dit que vous pouvez installer ces pilotes facultatifs lorsque vous rencontrez des problèmes avec votre souris, votre clavier, etc. et que les pilotes ne sont pas disponibles sur le site Web du fabricant.

Le message que Windows 10 reçoit un nouveau processus de mise à jour des pilotes le mois prochain est apparu en premier sur Windows Latest

Partager : Tweet