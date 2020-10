Lennon s’inquiète du colosse celtique – .

in

Le tirage au sort du Celtic hier soir pourrait être considéré comme un bon ou un mauvais résultat, selon la façon dont vous le regardez.

Oui, l’équipe de Neil Lennon avait une avance de deux buts à la pause et n’a fini par ramener qu’un point à Glasgow.

Mais d’un autre côté, les fans du Celtic, qui avaient vu leurs troupes échouer à gagner à l’un de leurs trois derniers matchs, auraient heureusement pris un point s’il avait été offert avant le coup d’envoi.

Ce fut une nuit très mitigée pour les visiteurs, mais une mauvaise nouvelle se présente sous la forme de Kristoffer Ajer.

Le joueur de 22 ans a quitté le terrain blessé à la 53e minute, remplacé par Nir Bitton.

Et Lennon a confirmé via le compte Twitter du Celtic que c’était un ischio-jambier et que cela « n’avait pas l’air génial » pour le moment.

🗣️ NL sur Ajer: « Il a senti son aine partir donc ce n’est pas génial à voir. Il faudra voir combien de temps il est absent mais il a l’air d’un doute pour dimanche. » # LOSCCEL #UEL – Celtic Football Club (@CelticFC) 29 octobre 2020

Ceci est potentiellement dévastateur pour les Bhoys.

Alors que Shane Duffy a de nouveau lutté de manière importante la nuit dernière et que Christoper Jullien a été blessé pendant plus d’un mois en raison d’une blessure au dos, le Celtic ne peut absolument pas se permettre de perdre Ajer pour une période de temps quelconque.

Duffy, prêté par Brighton, n’est pas assez confiant dans son jeu en ce moment pour être le rocher que Lennon a besoin de lui et vous craignez vraiment pour eux défensivement s’il y a de très mauvaises nouvelles en route.

