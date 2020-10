Insidious 5 revient avec Patrick Wilson à la barre – betanewsfr

Patrick Wilson fera ses débuts en tant que réalisateur avec «Insidious 5», et reviendra en vedette avec Ty Simpkins dans le rôle de Josh et Dalton Lambert.

La nouvelle a été annoncée par Blumhouse, le film devant sortir sur les écrans en 2022.

Wilson a déclaré dans un communiqué: «Je suis honoré et ravi d’être à la tête du prochain opus Insidious, qui offrira une chance incroyable de déballer tout ce que les Lamberts ont vécu il y a dix ans, ainsi que de faire face aux conséquences de leurs choix. La réalisation du film est à la fois professionnelle et personnelle un moment de boucle pour moi, et je suis extrêmement reconnaissant de me voir confier la tâche de continuer à raconter cette histoire effrayante et obsédante. Plus nous allons plus loin… »

Et qui de mieux pour perpétuer l’héritage que Wilson, disons-nous!