Windows 10 pourrait obtenir une fonctionnalité de curseur de recherche de type macOS

Sur macOS, vous pouvez agrandir le curseur pour le rendre plus facile à voir en secouant simplement votre souris. Windows 10 permet également aux utilisateurs de trouver le curseur sur le bureau en appuyant sur la touche Ctrl, que vous pouvez activer et désactiver à partir des paramètres d’accessibilité de la souris.

Sur la base des commentaires des passionnés de technologie, Microsoft explore maintenant une nouvelle fonctionnalité pour PowerToys qui permettra la facilité d’accès «de style Mac« Rechercher le curseur »(secouer pour trouver)».

Pour ceux qui ne le savent pas, PowerToys est une suite d’outils logiciels open source développée par Microsoft pour améliorer l’expérience Windows 10 et augmenter votre productivité avec des fonctionnalités extrêmement utiles, telles que le renommage de fichiers en masse, l’optimiseur d’image et le lanceur de type Windows Search.

Les développeurs Microsoft envisagent maintenant une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de localiser plus facilement le pointeur / curseur de la souris.

Si cette fonctionnalité est livrée avec la prochaine mise à jour de PowerToys, vous pourrez localiser votre souris ou le pointeur de votre trackpad à l’aide d’un raccourci clavier ou en secouant votre souris.

Un ingénieur Microsoft a également publié une preuve de concept pour la fonction de recherche de curseur:

Comme vous pouvez le voir dans le GIF ci-dessus, l’idée est d’assombrir votre écran et de mettre en surbrillance le curseur lorsque vous secouez votre souris autour de l’écran, ce qui vous permet de localiser rapidement votre curseur.

Cette fonctionnalité sera basée sur les API de capture d’écran UWP de Windows 10.

Pour le moment, on ne sait pas quand on peut s’attendre à une nouvelle expérience de recherche de curseur de souris, mais il est peu probable qu’il arrive cette année. En effet, Microsoft travaille actuellement sur des corrections de bogues pour l’application PowerToys et la société a suspendu le développement de nouveaux ajouts.

En plus de cela, Microsoft travaille également sur un nouvel enregistreur d’écran et des modifications de rendu des polices pour personnaliser votre expérience Windows.