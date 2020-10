Nic Cage vs Robot Animals – / Film

Il va falloir attendre 2021 pour voir Nicolas Cage combattez des robots semblables à Chuck E. Cheese, mais pour l’instant, faisons avec ça Willy’s Wonderland taquin. Le film – qui s’appelait autrefois Le pays des merveilles de Wally mais a maintenant soudainement changé – trouve Cage jouant un concierge qui doit combattre des personnages animatroniques qui habitent dans un restaurant familial abandonné. Regardez le merveilleusement dérangé Willy’s Wonderland teaser ci-dessous.

Teaser de Willy’s Wonderland

Quand j’étais enfant, les animaux animatroniques de Chuck E. Cheese m’ont donné la chair de poule. Il y avait juste quelque chose à propos de leurs mouvements robotiques saccadés couplés à leurs yeux morts et sans âme qui me glaçaient jusqu’aux os. Et je n’ai évidemment pas été le seul à avoir ce sentiment, car il y a maintenant une sorte d’industrie artisanale construite autour de cette idée. Il y a le populaire Cinq nuits chez Freddy série de jeux, qui est en train d’être transformée en un film de Blumhouse (ce film était censé sortir cette année, mais le projet a été retardé après que le script a été abandonné). Et puis il y a Willy’s Wonderland, ce qui ressemble un peu à une arnaque de Cinq nuits chez Freddy, mais bénéficie de la présence de M. Nicolas Cage.

Dans Willy’s Wonderland, «Un vagabond tranquille est piégé dans un travail de conciergerie au désormais condamné Willy’s Wonderland. Les tâches banales deviennent soudainement un combat total pour la survie contre vague après vague d’animatronique démoniaque. Les poings volent, frappent la terre, les titans s’affrontent – et un seul camp s’en sortira vivant. En plus de Cage, les stars du film Emily Tosta, Beth Grant, Ric Reitz, et Chris Warner. Kevin Lewis dirige.

«Pour moi, il y avait toujours un acteur et un seul acteur qui pouvaient faire fonctionner ce film», a déclaré Lewis lors de la première distribution de Cage, «et cet acteur est Nic Cage. Je suis ravi de travailler avec lui et j’ai hâte de le voir affronter Wally et sa bande de marginaux psychopathes. Je vois ce film comme Cavalier pâle contre Killer Klowns de l’espace extra-atmosphérique. »

Cavalier pâle contre Klowns tueurs? Avec Nic Cage? Oui, d’accord, je regarderai ça avec plaisir. Et vous aussi – ne faites même pas semblant de ne pas vouloir voir Nicolas Cage combattre des animaux robots. C’est le rêve américain.

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour cette chose. Tout ce que nous savons c’est que Willy’s Wonderland arrivera « dans les cinémas, la VOD et le câble en 2021. » Je ne sais pas vraiment ce que signifie cette partie «câble» de l’équation, mais je suppose que nous allons le découvrir.

Articles sympas sur le Web: