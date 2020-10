Kourtney Kardashian garderait la romance de Scott Disick «  privée  »

2020-10-31 02:00:12

Kourtney Kardashian garderait une romance avec Scott Disick « privée ».

La star de « L’incroyable famille Kardashian » a « nié » qu’elle avait des sentiments pour son ancien partenaire – avec qui elle partage Mason, 10 ans, Penelope, huit ans, et Reign, cinq ans – mais s’ils devaient se remettre ensemble, Kourtney ne partagerait pas les nouvelles.

Une source a déclaré au magazine Us Weekly: « S’ils recommençaient à sortir ensemble, Kourtney serait probablement très privée à ce sujet. C’est un sujet constant au sein de sa famille et elle nie qu’il y ait des sentiments romantiques là-bas, donc il n’y a aucun moyen qu’elle admette il. »

Cela vient après avoir prétendu que Scott et Kourtney sont «meilleurs amis» après leur séparation en 2015.

En mai, l’ancien couple – qui s’est fréquenté de temps en temps entre 2006 et 2015 – a passé du temps dans l’Utah avec leurs enfants pour célébrer le 37e anniversaire de Scott, et des sources affirment que le couple s’est «tellement amusé».

Un initié a expliqué: «Kourtney et Scott se sont tellement amusés avec les enfants de l’Utah, et les enfants veulent qu’ils fassent plus souvent des voyages en famille ensemble. Scott est tellement heureux que lui et Kourtney s’entendent si bien et à quel point c’est facile avec elle. C’est bizarre pour tout le monde, mais pas pour eux. Ils sont vraiment comme les meilleurs amis.

La source a également affirmé que Scott – qui avait déjà fréquenté le mannequin Sofia Richie, 22 ans – avait «flirté» avec Kourtney, 41 ans, bien que la beauté ne lui soit «pas ouverte dans un sens romantique».

Ils ont ajouté: «Kourtney ne lui est pas ouvert dans un sens romantique, mais Scott flirte toujours avec elle et pense qu’elle est plus belle que jamais. La famille l’aime aussi et il est comme un autre fils de Kris [Jenner]. »

Scott s’est récemment rendu en cure de désintoxication parce qu’il «veut être le meilleur père possible» pour ses enfants.

Une source a déclaré à propos de son séjour en cure de désintoxication: « Scott est entré dans un centre de traitement la semaine dernière. Il savait qu’il devenait incontrôlable et voulait obtenir de l’aide. Il veut être le meilleur père possible. »

