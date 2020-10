Windows 10 Build 19042.610 et Build 19041.610 en cours de déploiement

in

Microsoft déploie une nouvelle mise à jour facultative pour Windows 10 version 20H2 (mise à jour d’octobre 2020) et version 2004. Microsoft a également publié les liens de téléchargement direct pour les programmes d’installation hors ligne de Windows 10 KB4580364.

Windows 10 KB4580364 est une mise à jour facultative disponible pour Windows 10 version 20H2 et version 2004, ce qui est dû à la nature de la nouvelle activation de Windows 10. Lorsque la mise à jour facultative est détectée par votre appareil, elle s’affiche sous Mise à jour et sécurité> Windows Update> Afficher les mises à jour facultatives.

La mise à jour facultative d’octobre fait passer les systèmes de la version 2004 à Windows 10 Build 19041.610 et ceux de la version 20H2 recevront Windows 10 Build 19042.610.

N’oubliez pas que si vous ignorez le correctif optionnel d’aujourd’hui, vous recevrez les améliorations incluses dans cette version dans le patch de novembre mardi.

Liens de téléchargement pour Windows 10 KB4580364

Windows 10 KB4580364 Liens de téléchargement direct: 64 bits et 32 ​​bits (x86).

Windows 10 KB4580364 (Build 19042.610) Journal des modifications complet

Avec la mise à jour d’aujourd’hui, Microsoft propose désormais la nouvelle fonctionnalité « Meet now » à ceux qui exécutent la mise à jour Windows 10 octobre 2020 et la mise à jour Windows 10 mai 2020. Microsoft a déjà publié la fonctionnalité pour Windows 10 version 1909 et version 1903.

Il est probable que cette fonctionnalité commencera à être déployée pour tous les utilisateurs avec la version de novembre Patch Tuesday.

Ce nouveau bouton «Se rencontrer maintenant» est basé sur Skype, qui a récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité d’appel gratuit semblable à Zoom qui vous permet d’organiser des réunions sans vous inscrire à un compte Microsoft.

La fonctionnalité intégrée « Meet Now » de Windows 10 arrive au bon moment, car de nombreux utilisateurs recherchent toujours des services gratuits pour se connecter avec leurs amis, leur famille et assister à des réunions à distance sans s’inscrire sur une plate-forme.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, Meet Now de Windows 10 est rapide et simple. Il se trouve dans la barre d’état système et vous permet de créer ou de rejoindre une vidéoconférence en quelques secondes. Pour rejoindre une session, vous pouvez utiliser l’application Edge ou Skype, et vous pouvez également créer un lien unique qui permet à d’autres personnes de se joindre sans inscription.

Windows 10 KB4580364 est également livré avec une longue liste de correctifs et d’améliorations. Par exemple, cette version corrige un problème où les utilisateurs d’Internet Explorer ne peuvent pas configurer leur page d’accueil à l’aide de l’éditeur de stratégie de groupe.

De même, un autre problème de fiabilité a été résolu: l’appareil cesse de répondre lorsque les utilisateurs l’utilisent à l’aide d’un stylet pendant plusieurs heures.

Cette mise à jour cumulative facultative résout également un problème qui provoque un rapport d’utilisation incorrect du processeur dans le Gestionnaire des tâches pour certains processeurs. Microsoft affirme avoir également résolu des problèmes avec le sous-système Windows pour Linux 2 (WSL2) sur les appareils ARM64.

Selon le journal des modifications, Microsoft n’a connaissance que d’un seul problème connu dans lequel l’éditeur de méthode d’entrée (IME) pour les langues japonaises ou chinoises peut rencontrer des problèmes.

