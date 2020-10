Patson Daka est absent pour plusieurs semaines

Patson Daka sera absent du FC Salzburg plus longtemps. L’attaquant de Bull s’est blessé à la cuisse arrière droite lors du match de Ligue des champions contre l’Atletico Madrid et est absent pendant plusieurs semaines, selon le club.

Amère nouvelle pour RB Salzburg. Avec Patson Daka, les habitants de la ville de Mozart perdent leur principal garant. Comme l’a annoncé le club, le joueur de 22 ans sera absent pendant « plusieurs semaines ».

« Cela signifie que Patson manquera probablement également les quatre derniers matches de groupe du groupe A de l’UEFA Champions League. Un déploiement au cours de l’année civile 2020 est discutable », a déclaré le site Internet de Salzbourg.

Extrêmement malheureux au vu de la forte densité de rendez-vous, il n’y a pas d’affrontements faciles avec le Rapid Vienne, Sturm Graz et deux fois le FC Bayern. Daka a marqué douze buts cette saison et obtenu cinq passes décisives pour Salzbourg. La saison dernière, il était deuxième sur la liste des buteurs derrière Shon Weissman avec 24. Plus récemment, l’attaquant a attiré l’attention de Manchester City.