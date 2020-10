Pablo Picasso: tout ce que vous ne saviez pas sur l’artiste d’avant-garde

Les gens | 25 octobre 2020

Ce fichier photographié daté du 13 octobre 1971 montre le peintre espagnol Pablo Picasso à Mougins, France. (RALPH GATTI / AFP via Getty Images)

En tant que père du cubisme, Pablo Picasso était de loin l’artiste le plus influent du XXe siècle et peut-être le plus grand. De son vivant, le génie de Picasso a touché presque tous les médiums artistiques, de la céramique à la sculpture en passant par la peinture et même la scénographie.

Picasso avec sa sœur, Lola, 1889 (Anonyme / Wikimedia Commons)

Les débuts de Pablo Picasso

Quand Picasso était né le 25 octobre 1881, à Malaga, en Espagne, on lui a donné le nom de Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Crispiniano Maria Remedios de la Santisima Trinidad Ruiz Picasso, mais comme cette signature ne rentrerait pas sur un chèque, il s’appelait simplement Pablo Picasso. Il est venu honnêtement par ses capacités artistiques: son père, Jose Ruiz Blasco, était professeur d’art. Son père et sa mère, Maria Picasso Lopez, ont encouragé le penchant de Picasso pour le dessin et les efforts artistiques. En fait, selon la légende, le jeune Picasso premier mot comme un bébé était piz, le mot espagnol pour «crayon».

Au moment où Picasso avait 10 ans, son talent était si évident que toute la famille a déménagé pour que le garçon puisse s’inscrire aux cours de l’école où son père enseignait. Pablo, cependant, n’était pas un élève stellaire. Il était souvent envoyé en détention, mais il était autorisé à emporter son carnet de croquis avec lui, alors il appréciait le temps calme pour travailler seul. En quelques années, Blasco a mis sa propre carrière en pause pour se concentrer sur les talents de son fils, fournissant à son fils des modèles à esquisser et même sponsorisant sa première exposition.

En 1895, Picasso et sa famille déménagent à Barcelone, où l’artiste adolescent fait sensation dans la communauté artistique. Le prochain mouvement naturel était à Madrid, la capitale de l’Espagne. En 1897, il s’inscrit à l’Académie royale de San Fernando, mais il se sent à nouveau étouffé par les règles strictes du monde universitaire. Au lieu d’aller en cours, il traîne dans les bordels de la ville et se promène dans ses grands musées. Une fois qu’il a pris la décision d’abandonner l’école, il jette son dévolu sur Paris.

Le vieux guitariste, huile sur panneau. (L’Art Institute of Chicago / Wikimedia Commons)

Les périodes de Picasso

En 1901, lorsque Picasso vivait de nouveau en Espagne, l’un de ses meilleurs amis, Carles Casagemas, a tiré et tué son ex-petite amie avant de retourner l’arme contre lui-même. La perte de son ami et la culpabilité qui l’accompagne ont plongé Picasso dans une dépression, et l’art qu’il a produit à l’époque, que les historiens de l’art appellent maintenant la «période bleue» de Picasso, illustrait de nouvelles profondeurs de mélancolie de l’artiste.

Il décida rapidement qu’un changement de décor pourrait l’aider, alors il retourna à Paris en 1904. Le déménagement lui remonta en effet le moral et les historiens de l’art notèrent une différence correspondante dans l’œuvre qu’il réalisa peu de temps après, appelée la période des roses. Ces pièces semblent refléter une nouvelle attitude et une paix personnelle.

Picasso et son bon ami, Georges Braque, ont commencé à expérimenter un nouveau style de peinture vers 1908 caractérisé par des formes géométriques et des motifs imbriqués, qui est devenu connu sous le nom de cubisme. C’était un style d’art frais et innovant qui obligeait le spectateur à voir l’œuvre à travers une lentille introspective. Picasso a affirmé plus tard que sa maîtresse de l’époque, représentée dans plusieurs de ses peintures, avait inspiré le style.

Photo de tasse de Vincenzo Peruggia, qui a été reconnu coupable d’avoir volé la Joconde en 1911. (Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

Picasso a-t-il volé le Mona Lisa?

Quand le Mona Lisa a été volé au Louvre à Paris le 21 août 1911, Picasso est l’un des suspects interpellés. Le propre ami de Picasso, le poète Guillaume Apollinaire, a impliqué Picasso dans le crime, mais lorsque les deux hommes ont été traduits devant le magistrat, Picasso a affirmé qu’il n’avait jamais vu Apollinaire auparavant. Après un long interrogatoire, Picasso a été libéré et n’a jamais été inculpé de vol, et quelques années plus tard, un ressortissant italien du nom de Vincenzo Peruggia a été surpris en train de vendre le tableau. Il a été arrêté, et le Mona Lisa a été renvoyé au musée, mais certains croient encore que Picasso pourrait avoir été impliqué dans le vol.

Sculpture de Picasso à Daley Plaza, Chicago, Illinois, États-Unis (J. Crocker / Wikimedia Commons)

Au-delà de la peinture

Bien qu’il soit surtout connu pour la peinture, Picasso s’est exprimé à travers une grande variété de médias. Peut-être inspiré par son cercle d’amis artistiques à Paris, il s’est plongé dans la poésie et a même déclaré une fois que le monde se souviendrait davantage de lui pour ses poèmes que pour ses œuvres. Il s’est également essayé au théâtre pendant la Première Guerre mondiale, lorsque certains de ses amis ont décidé d’organiser un événement théâtral appelé Parade et a fait appel à Picasso pour concevoir et peindre les décors du spectacle. Dans les années 1920 et 1930, Picasso a produit une collection de sculptures qui est restée dans sa collection personnelle jusqu’à sa mort.

Olga Khokhlova dans l’atelier de Picasso à Montrouge, printemps 1918 (Anonymous / Wikimedia Commons)

La vie personnelle de Picasso

Depuis son adolescence passée dans les bordels de Barcelone, Picasso femmes aiméeset l’âge ne l’a pas ralenti. Il a été marié deux fois – d’abord à Olga Khokhlova en 1918, puis à Jacqueline Roque en 1961, alors qu’il avait 79 ans et qu’elle avait environ 20 ans – et a engendré quatre enfants de trois femmes différentes.

Pablo Picasso a connu une longue vie qui s’est terminée le 8 avril 1973 à 91 ans en France. Il a laissé un énorme volume de travail, mais surtout, il a laissé sa marque sur eux et est devenu une icône de l’art, de la culture pop et du style.