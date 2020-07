Willi Ruttensteiner devient chef d’équipe d’Israël

Willibald Ruttensteiner a été officiellement nommé mercredi à la tête de l’équipe d’Israël. «Être chef d’équipe d’un pays est toujours un grand honneur et une responsabilité émotionnelle particulière», a déclaré Ruttensteiner. Le joueur de 57 ans, originaire de Haute-Autriche, succèdera à Andreas Herzog jusqu’à la fin de l’année et en plus de ses agendas en tant que directeur sportif.

«Je veux continuer la philosophie qu’Andreas Herzog et moi avons lancée et améliorer certains détails», a ajouté Ruttensteiner dans un message de son agence de conseil. Le poste d’entraîneur national n’est pas nouveau pour lui.

En 2005, il a supervisé la sélection de l’ÖFB après les adieux de Hans Krankl lors des éliminatoires de la Coupe du monde contre l’Angleterre (0-1) et l’Irlande du Nord (2-0). Et après la démission de Dietmar Constantini, le Ruttensteiner Austria a mené à une victoire 4-1 contre l’Azerbaïdjan en 2011 et à un match nul et vierge au Kazakhstan.

Pour Israël, il s’agit encore de la première qualification pour une finale EM. Le premier match de la demi-finale des barrages contre l’Écosse aura lieu le 8 octobre à l’extérieur. L’ancien directeur sportif de l’ÖFB s’est fixé comme objectif la finale. « Je veux mettre en place une mentalité gagnante pour l’équipe. Seuls ceux qui croient au succès gagneront des matchs. »

Après les barrages pour le Championnat d’Europe et les matches internationaux de la Ligue des Nations, les deux équipes ont la possibilité de se retirer du contrat – sinon, cela se poursuivra jusqu’à l’été 2022.

Ruttensteiner veut également essayer de garder l’ancienne équipe d’entraîneurs rouge-blanc-rouge avec l’entraîneur des gardiens Klaus Lindenberger, l’entraîneur individuel Martin Stranzl et l’entraîneur mental Markus Rogan.