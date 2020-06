Willem Dafoe Stars à Tommaso, découvrez la bande-annonce maintenant

Willem Dafoe’s dernière collaboration avec le réalisateur Abel Ferrara Tommaso est maintenant disponible pour diffuser sur les services VOD. Le drame surréaliste a fait ses débuts au Festival de Cannes ces dernières années, Tommaso raconte l’histoire d’un homme essayant de garder sa sobriété pendant que sa vie tourne hors de contrôle sur des chemins de plus en plus sombres. Les critiques ont été assez positives jusqu’à présent pour le film, le qualifiant jusqu’à présent de l’un des films les plus personnels et les mieux réalisés de Ferrara. Comme toujours, Willem Dafoe est excellent et l’un des acteurs les plus aimés du monde. Vous pouvez attraper la remorque pour Tommaso en bas.

Synopsis et bande-annonce de Tommaso

« Le premier long métrage dramatique d’Abel Ferrara depuis Pasolini de 2014 ré-élabore le cinéaste et son principal responsable Willem Dafoe, qui offre une meilleure performance en carrière en tant que personnage principal, un expatrié américain plus âgé vivant à Rome avec sa jeune femme et leur fille. Désorienté par son passé les doutes et les coups inattendus qui ont suivi son estime de soi, Tommaso parcourt ce dernier chapitre de sa vie avec une compréhension de plus en plus altérée de la réalité alors qu’il se prépare pour son prochain film. Tommaso est facilement la collaboration la plus personnelle et captivante de Ferrara et Dafoe à ce jour, une œuvre d’autofiction délicatement surréaliste marquée par la sensibilité aiguë de deux artistes accomplis. «

Le film a l’air assez fantastique, l’un des films les plus autobiographiques de Ferrare jusqu’à présent. Ces deux-là ont travaillé ensemble six fois maintenant, et la familiarité qu’ils ont l’un avec l’autre se joue magnifiquement à l’écran. Assez impressionnant et étonnant qu’un réalisateur de sa stature puisse toujours faire des films aussi astucieux que Tommaso après plus de 40 ans dans l’entreprise. Vous pouvez diffuser le film maintenant sur les services VOD, celui que vous préférez regarder.

La publication Willem Dafoe Stars In Tommaso, Check Out The Trailer Now est apparue en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.