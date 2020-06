The King: Eternal Monarch Episode 15: Voici ce que l’avant-dernier épisode vous apportera.

Cette série télévisée sud-coréenne très populaire est presque vers la fin de la saison. Il a reçu plus d’amour à l’étranger qu’en Corée. Voici ce que nous savons sur The King: Eternal Monarch Episode 15.

The King: Eternal Monarch Episode 15 date de sortie

Le 15e épisode de la série sortira le 6 juin 2020. L’épisode sera disponible sur la chaîne de télévision coréenne SBS TV. De nouveaux épisodes de la série sont diffusés les vendredis et samedis.

Mais, si vous ne vivez pas en Corée ou si vous préférez le streaming en ligne, vous pouvez regarder l’épisode sur Netflix. Vous pouvez regarder tous les épisodes avec sous-titres en anglais sur Netflix. Cependant, le nouvel épisode ne sera disponible pour les téléspectateurs de Netflix qu’une heure après sa diffusion à la télévision.

À propos de la série

The King: Eternal Monarch couvre divers genres, notamment la science-fiction, la romance et la fantaisie. La série a été créée le 17 avril 2020. Elle met en vedette Lee Min-ho, Kim Go-Eun et Woo Do-hwan dans les rôles principaux.

La série montre un concept unique de mondes parallèles. Il tourne autour du Royaume de Corée, gouverné par l’empereur moderne Lee Gon et la République de Corée. Le temps de Lee Gon voyage dans une autre réalité, la République de Corée. L’histoire suit le voyage de Lee Gon pour accomplir sa vie amoureuse et combattre son oncle diabolique. Son oncle, Lee Lim est un autre voyageur du temps et le meurtrier du père de Lee Gon.

Est-ce que The King: Eternal Monarch aura une autre saison?

Eh bien, les créateurs n’ont pas encore fait d’annonce sur une autre saison de l’émission. Cependant, le dernier épisode arrivera la semaine prochaine. Donc, nous devrons attendre la fin de cette saison pour savoir s’il y a quelque chose de plus dans l’histoire. De plus, le dernier épisode nous donnera un aperçu de l’avenir de la série probablement par un cliffhanger ou une annonce de la prochaine saison à la fin.

Restez à l’écoute pour obtenir toutes les dernières mises à jour sur le spectacle.