Wild Rift met à jour les nerfs Ezreal, apporte des modifications aux classements et au matchmaking

Riot Games a déployé une petite mise à jour dans League of Legends: Rift sauvage aujourd’hui.

Le nerf Ezreal mis à jour et ses éléments de base, Manamune / Muramana. Certains changements ont également été apportés au matchmaking et aux classements.

Voici les modifications apportées à Faille sauvage après la mise à jour.

Ezreal

Le champion surpuissant est enfin nerf. Riot a déclaré que cela réduisait d’un cran son « hotshot laning ».

Tir mystique (1)

Dégâts: 20/65/100/135 à 20/55/90/125

Ratio AD total: 1,2 à 1,1

Mana: 25/30/35/40 au 30/35/40/45

Essence Flux (2)

Restauration de mana: 60 plus le coût de la capacité de déclenchement à 60/70/80/90

Manamune / Muramana

Les éléments de base d’Ezreal sont également nerfés dans cette mise à jour.

Ratio de conversion Mana / AD: 2 pour cent à 1,5 pour cent

Autres changements

Riot ajuste les classements du jeu dans cette mise à jour. Désormais, les classements refléteront plus précisément les percentiles des joueurs les mieux classés.

Quelques «ajustements» ont également été apportés au matchmaking. Bien que les détails exacts à ce sujet n’aient pas été révélés, Riot a déclaré qu’il visait à réduire le temps de matchmaking et à «augmenter la qualité globale du jeu».

Il n’est pas surprenant que Riot déploie un correctif d’urgence comme celui-ci. Plus tôt cette semaine, Faille sauvage Le concepteur principal de l’équilibre chez Riot Games, Alex «Wav4Break» Huang, a révélé que les développeurs emploieraient une stratégie similaire. Ligue sur PC lorsqu’il s’agit d’équilibrer les changements. Des paramètres tels que le taux de victoire des champions et le taux de sélection / interdiction seront utilisés pour décider des changements.

Avec Faille sauvage étant un nouveau jeu et uniquement disponible dans certaines régions du monde, cependant, ces mesures sont «moins fiables» en raison de la petite taille de l’échantillon. De plus, avec de nouveaux champions entrant très rapidement dans Summoner’s Rift sur mobile, des correctifs d’urgence peuvent être nécessaires pour rencontrer les problèmes que les joueurs peuvent rencontrer.

League of Legends: Rift sauvage est actuellement disponible uniquement en Indonésie, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Corée du Sud et en Thaïlande. Il arrivera en Europe et dans d’autres régions d’Asie début décembre. Riot prévoit de sortir le jeu en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Inde au printemps 2021.

