Redémarrage de ‘Darkwing Duck’ en direction de Disney + – / Film

UNE Canard aile noire le redémarrage est destiné au service de streaming Disney +, et j’espère que ce sera vraiment sérieux et violent (ce ne sera pas le cas). L’émission originale a duré de 1991 à 1992 et mettait en vedette Drake Mallard / Darkwing Duck alors qu’il équilibrait sa vie familiale avec sa lutte contre le crime. Alors que tout le monde (moi y compris) supposait que la série était un spin-off de Contes de canard, créateur Pierres Tad a déclaré en 2016 qu’il croyait que les émissions existaient dans des univers différents, car plus rien n’a de sens. Cela dit, Darkwing Duck est apparu en tant que personnage dans le récent Contes de canard redémarrer, donc je suppose qu’ils faire existe-t-il maintenant dans le même univers? Peut être? Quelqu’un m’aide ici.

Variety rapporte la nouvelle que Disney + développe un Canard aile noire redémarrer. Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, et Alex McAtee de Point Grey Pictures produira la série, avec McAtee supervisant le projet. L’original Canard aile noire a couru 91 épisodes entre 1991 et 1992 et a suivi Drake Mallard, qui élevait sa fille adoptive Gosalyn le jour et combattait le crime la nuit en tant que super-héros Darkwing Duck. Le personnage a été aidé par son acolyte Launchpad McQuack, un personnage qui est également apparu dans la série des années 1980 Contes de canard.

En raison de ce croisement de caractères, beaucoup ont supposé Canard aile noire était un Contes de canard retombées. Mais en 2016, le créateur de la série Tad Stones a révélé que ce n’était pas le cas, déclarant: «Parce que Launchpad est apparu dans Contes de canard et nous avons utilisé Roboduck comme personnage de Superman, le héros qui obtient toute la gloire par opposition à Darkwing, les fans essaient de relier les deux réalités. Ce sont deux univers différents dans mon livre. Nous travaillons dans le Duckiverse alternatif. » Je ne vais pas mentir: je ne le savais pas jusqu’à ce moment précis, et cela me souffle un peu et me fait penser que toute ma vie a été un mensonge jusqu’à ce point.

En 2017, il y avait un Contes de canard reboot et ce spectacle présentait également Drake Mallard et Gosalyn. Cependant, il y avait une torsion – dans le Contes de canard redémarrer la série, Canard aile noire est un personnage fictif et Drake Mallard est à la tête du fan club Darkwing Duck. Il finit par se déguiser en Darkwing Duck lui-même pour lutter contre le crime. Oui, c’est vrai, la mythologie entourant un canard de super-héros de bande dessinée est inutilement compliquée.

Il n’y a pas d’écrivain attaché au Canard aile noire redémarrez pour l’instant, et Disney + ne l’a même pas commandé en série. Mais cela semble certainement être le type de titre nostalgique que le service de streaming souhaiterait à l’avenir sur leur plate-forme.

