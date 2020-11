WePlay Esports se développe dans les jeux de combat avec l’événement WePlay Dragon Temple Mortal Kombat 11

in

Cet article est fièrement sponsorisé par WePlay Esports.

WePlay Esports a prévu d’étendre sa liste de tournois à de nouveaux jeux. Et du 10 au 13 décembre, la production testera sa puissance avec Mortal Kombat 11.

WePlay Dragon Temple marquera la première fois que l’organisateur organisera un événement de jeu de combat. Le tournoi mettra en vedette les meilleurs MK les joueurs montent sur scène à la WePlay Esports Arena Kyiv pour se battre pour une cagnotte de 60 000 $.

Comme pour la plupart des événements WePlay, il y aura une phase de groupes et une partie éliminatoire du tournoi, avec des groupes exécutant un format de tournoi à la ronde. Les quatre meilleurs combattants de chaque groupe avanceront et joueront dans une série de matchs au meilleur des cinq, à double élimination dans les séries éliminatoires.

« Chez WePlay Esports, nous reconnaissons que les jeux de combat ont tout ce dont ils ont besoin pour devenir une forme de divertissement de masse, tout comme la boxe et l’UFC », a déclaré Anton Gribovskiy, directeur général de WePlay Esports pour les Amériques. «Le public potentiel de ces titres est énorme et comprend de nombreuses générations de joueurs occasionnels. Tous ceux qui s’intéressent au multivers MK apprécieront WePlay Dragon Temple. Nos équipes feront de leur mieux pour rendre cet événement spécial, alors ne le manquez pas. »

Ce sera le premier tournoi de jeux de combat pour WePlay Esports, ainsi que le premier événement organisé dans la WePlay Esports Arena Kyiv construite sur mesure.

« Avec WePlay Dragon Temple, notre équipe peut créer une nouvelle expérience dans un titre sur lequel nous n’avons jamais travaillé auparavant », a déclaré Eugene « Hitras » Shepelev, responsable des sports électroniques de WePlay Esports. «Nous sommes probablement aussi excités que les fans le seront quand ils verront tous les super affrontements que nous avons prévus pour eux. Nous avons l’intention de fournir le même niveau de divertissement pour lequel vous nous connaissez. »

Parce que WePlay Dragon Temple va se dérouler comme un événement LAN mais ne présentera pas de public en direct, WePlay Esports organise une bataille spéciale pour les téléspectateurs qui regardent de chez eux.

L’événement vidéo Mortal Selfality permettra aux téléspectateurs d’enregistrer des vidéos d’eux-mêmes exécutant des séquences de coups de poing, de coups de pied et de blocs qui seront utilisés contre un autre spectateur placé devant eux. Réglez simplement votre caméra horizontalement, filmez vos coups et coups de pied et effectuez une fatalité unique qui laissera votre adversaire stupéfait.

Les huit meilleures soumissions de fans seront classées parmi les meilleures et affronteront les joueurs et les talents dans de nouvelles vidéos au Dragon Temple. Celui qui gagnera repartira avec une PlayStation 5. Chaque finisseur parmi les huit premiers gagnera cependant des produits WePlay pour être arrivé aussi loin.

Vous pouvez regarder WePlay Dragon Temple, présenté par DashFight, du 10 au 13 décembre sur la chaîne Twitch de WePlay. Pour plus d’informations sur l’événement, les joueurs participant à l’événement et qui animera et commentera les matchs, vous pouvez consulter Twitter, Instagram ou Reddit de WePlay.