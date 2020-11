Cette fois, les acteurs étourdis et confus ont mangé des champignons et sont allés à un champ de tir

L’une de ces substances était justement des champignons de la variété «magique», connus pour inciter les gens à faire toutes sortes de choses sauvages et farfelues à cause du produit chimique psychoactif et hallucinogène contenu à l’intérieur. Selon Hébété et confus Ben Affleck, une partie de la distribution était très impressionnée par la facilité avec laquelle il était d’acheter des armes à feu à Austin, au Texas, où le film a été tourné, alors ils ont fait exactement cela et sont ensuite allés au champ de tir le week-end pour … va l’appeler «pratique». Vous savez, être gentil. Rory Cochrane, Cole Hauser et Nicky Katt ont ensuite discuté d’une visite de parcours en particulier, qui était au moins partiellement alimentée par des « champignons: