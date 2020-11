Un homme découvre une nouvelle variété de pomme sur sa piste forestière près de sa maison dans le Wiltshire

Archie Thomas, qui travaille pour l’organisme de bienfaisance pour la conservation des fleurs sauvages, des plantes et des champignons, Plantlife, était en fuite près de son domicile dans la vallée de Nadder dans le Wiltshire, lorsqu’il est tombé sur une pomme aubaine solitaire sur une piste boisée le long d’une grande zone de forêt ancienne dans début novembre. Il a dit que c’était «différent de tout» qu’il avait vu auparavant. Le fruit provenait d’un vieil arbre isolé dans la haie qui contenait un grand nombre de pommes. Archie était tellement pris par la «bizarrerie pâle et marbrée» qu’il décida d’essayer de le faire identifier. Après ce qu’il décrit comme une «chasse aux pommes sauvages», avec de nombreux experts en fruits confus au cœur par la découverte, il a reçu l’aide de collègues de Plantlife et a ensuite été dirigé vers le service d’identification des fruits de la Royal Horticultural Society à RHS Wisley. La i newsletter dernières nouvelles et analysesLa pomme convient à la fois pour manger et cuisiner (Photo: Hannah Thomas) Comment ont-ils réagi à cet étrange fruit? Le spécialiste des fruits RHS, Jim Arbury, a inspecté trois des pommes d’Archie et l’a informé qu’il s’agissait d’une nouvelle variété qu’il pouvait propager et nommer. Jim en a déduit qu’il pouvait s’agir d’un croisement entre une pomme cultivée et un Malus sylvestris sauvage, ou pommier européen et provenait d’un arbre qui pouvait avoir 100 ans ou plus. Archie rejoint un petit groupe de personnes qui ont découvert quelque chose d’entièrement nouveau dans notre monde naturel. La pomme peut être cuite et mangée et Jim dit qu’elle pourrait également être utilisée avec d’autres pommes pour le cidre. Archie, qui est un passionné de confitures, n’a encore rien fait avec la nouvelle variété. Il doit être ravi de l’émerveillement des bois. Il dit que cela a été «surprenant et passionnant». Bien qu’il garde souvent les yeux ouverts sur «des choses étranges dans le monde naturel», les choses qu’il rencontre sont généralement «banales». Il n’a pas décidé d’un nom pour sa délicieuse découverte, mais dit qu’il sera en mesure de «sur toute la ligne. C’est ça le plus amusant ». Il ajoute: «La découverte rappelle que le monde naturel ne manque jamais de vibrer, même dans les moments difficiles.»