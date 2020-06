Watchmen saison 1 sera disponible gratuitement ce week-end sur HBO

Au cas où vous souhaitez passer un bon week-end devant votre écran, sachez que la plateforme HBO proposera plusieurs titres gratuits sur la communauté noire du 19 au 21 juin sur HBO.com et On Demand. Comme c’est le cas de la première saison de la série à succès Watchmen, sortie en 2019 et créée par Damon Lindelof.

La plateforme diffusera également toute la saison sur HBO et HBO Latino, à partir de 13 heures (heure de l’Est) ce vendredi 19 juin.

L’héritage du racisme

Faisant suite à cette annonce, HBO déclare être « fier d’offrir gratuitement les neuf épisodes de cette série opportune et poignante qui explore l’héritage du racisme systémique en Amérique ».

Mettant en vedette, Regina King, Yahya Abdul-Mateen II, Jeremy Irons et Louis Gossett Jr, entre autres, la série Watchmen se déroule dans une réalité alternative où les justiciers masqués sont traités comme des hors-la-loi.

Du fait des thèmes traités dans cette série, elle vient de remporter un prestigieux prix Peabody, qui récompense l’excellence dans les médias.

À part ce titre, vous aurez également un accès gratuit à d’autres émissions de HBO comme Being Serena, The Immortal Life of Henrietta Lacks, The Apollo, et Whoopi Goldberg présente Moms Mabley.