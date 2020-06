Mercato : Chelsea veut se séparer de Kanté pour s’offrir les services de Kai Harvetz

Cela fait quatre ans que N’Golo Kanté a rejoint les rangs de Chelsea et déjà les Blues s’apprêtent à l’abandonner.

Afin de financer son mercato taille XXL, Chelsea est prête à vendre l’international français. Le but étant d’acheter la nouvelle star du football allemand Kai Harvetz, dont la clause de départ est fixée à 100 millions d’euros par le Bayern Leverkusen.

Les Blues voient grand

Les blues viennent de finir le transfert d’Hakim Ziyech pour 40 millions d’euros et de Timo Werner pour 55 millions d’euros. Ils ne comptent pas en rester là et se prépare à acheter Kai Harvetz, le jeune meneur de 21 ans que les plus grands d’Europe convoitent. Le seul problème est que la clause libératoire proposée par le Bayern Leverkusen pour le jeune joueur est de 100 millions d’euros. L’équipe a donc besoin de liquidité pour s’offrir l’international allemand et doit en conséquence vendre des joueurs. Selon les informations révélées par les journalistes du Times vendredi dernier, N’Golo Kanté est sur la liste des transferts. En effet, cet ancien joueur Caennais est l’une des plus fortes valeurs marchandes des membres de l’équipe des Blues sur le marché des transferts. Après avoir servi durant quatre ans chez Chelsea et couronné de trois titres à savoir le Championnat d’Angleterre en 2017, vainqueur de la Cup en 2018 et la ligue Europa en 2019, il se pourrait bien que N’Golo Kanté soit sacrifié. Cela malgré les belles performances et les prestations de haut niveau et régulières dont il a fait preuve depuis l’été 2016. Si Chelsea confirme sa volonté de ne plus recourir aux services de cet ancien joueur de Leicester, il y aura certainement un bon nombre de club qui serait intéressé par son talent, notamment du côté du Paris Saint-Germain.

Giroud et d’autres joueurs seraient également sur le départ

Il n’y a pas que de N’Golo Kanté que le club anglais veut se séparer. La liste des joueurs sur le départ est longue. On y retrouve notamment Marcos Alonso, Baba Rahman, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Tiemoue Bakayoko et Michy Batshuayi. Ils sont tous à vendre. Leurs services ne seront plus requis dans le club si des offres satisfaisantes arrivent entre les mains du propriétaire de Chelsea. Toujours d’après les informations du Times, Olivier Giroud aurait également un bon de sortie.

Les autres joueurs qui pourraient quitter le club anglais sont Emerson Palmieri, Victor Moses et Mario Pasalic. À noter que ces deux derniers ont été prêtés respectivement à Fenerbahçe et Atlanta. Jorginho serait également concerné alors qu’il vient de prolonger son contrat avec le club.

Huit ans après qu’elle ait gagné la Ligue des Champions, Chelsea veut renouer avec la victoire et retrouver le devant de la scène et semble être prêt à mettre les moyens pour y arriver. Il faut rappeler que les Blues envisagent toujours d’accueillir le latéral gauche de Leicester, nommé Ben Chiwell, dont la valeur du transfert est estimée à 50 millions d’euros.