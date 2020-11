Warframe – Bande-annonce et infos PS5-Reveal

En mars, Digital Extremes a annoncé qu’il jouerait son titre Free-2-Play Warframe apportera également à la PS5. Aujourd’hui, les premiers détails et une bande-annonce sont présentés.

La PS5 permet au développeur de profiter de l’architecture matérielle améliorée et des fonctionnalités pour améliorer l’expérience de tous les joueurs. Cela inclut des mises à niveau techniques telles que des calculs de lumière dynamiques, des sauvegardes croisées, des jeux croisés et bien plus encore.

Par exemple, toutes les textures sont désormais plus nettes que jamais, tout en économisant de l’espace de stockage en même temps. Warframe fonctionne sur la PS5 jusqu’à 4K et 60 fps, de sorte que tous les détails soient mieux mis en évidence. Le SSD contribue également à une expérience optimisée. Les temps de chargement seront améliorés tout au long du jeu, par exemple pour Cetus, qui se charge jusqu’à 3 fois plus vite que sur PS4.

Prise en charge Cross-Play et DualSense

La fonction de lecture croisée est également prise en charge sur la PS5, afin que vous puissiez continuer à jouer avec d’autres joueurs quelle que soit la plate-forme. Votre progression actuelle sera également reportée sur la PS5. Les activités sur PS5 sont également prises en charge, avec lesquelles vous pouvez suivre, entre autres, dans quelle mesure la progression est vers le prochain trophée.

Enfin, le contrôleur DualSense et le retour haptique sont mentionnés. Ça dit:

«Nous expérimentons actuellement la sensation avancée du contrôleur DualSense et serons bientôt en mesure de créer des modèles de vibrations encore mieux adaptés aux environnements du jeu. Ainsi, vous pouvez bientôt sentir la neige craquer sous vos pieds pendant que vous marchez sur Vénus, ou le sable mou d’une colonie martienne poussiéreuse. «

Le spécial complet aussi Warframe pour PS5 est disponible sur le blog officiel PlayStation.