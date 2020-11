Conseils de Fantasy Premier League: après le succès de Son et Kane, les doublages entre Chelsea et Man City sont à considérer

Son Heung-min et Harry Kane forment le duo dynamique de la Premier League jusqu’à présent cette saison. Et pour Fantasy Premier League, ils ont été absolument dominants.

La paire de Tottenham a combiné pour 142 points ce trimestre, divisant ce total au milieu avec 71 chacun.

Mais avec les matchs des Spurs qui dépassent leur voyage Gameweek 8 à West Brom, voici un aperçu d’autres doubles-ups à considérer.

CHELSEA

Ben Chilwell: Les 2,3 passes clés de Chilwell par match se classent parmi les meilleurs défenseurs. La signature estivale de Chelsea a démarré et est devenue un atout fiable compte tenu de l’amélioration que l’équipe de Frank Lampard a démontrée en défense. Trois objectifs et trois clean sheets dans les quatre derniers GW promettent de la cohérence.

Timo Werner: Chelsea a plusieurs options offensives, mais Timo Werner semble être un pilier. Après un lent début de saison en Premier League, il a marqué trois buts et une passe décisive dans les trois derniers GW et, après s’être converti deux fois de la place contre Rennes en milieu de semaine, il est désormais aux tirs au but selon le manager.

MAN CITY

De Bruyne: Non seulement il est de retour d’une blessure, mais Kevin De Bruyne est actuellement un différentiel à environ 15 pour cent de propriété. Ses 3,6 passes clés par match sont les plus élevées de la ligue. Le meneur de jeu de Manchester City garantit des points réguliers après avoir terminé comme le meilleur buteur de la dernière campagne du match.

Sterling: Raheem Sterling est la principale menace de City à l’avant avec Gabriel Jesus et Sergio Aguero qui luttent pour la forme physique. Il a huit engagements dans toutes les compétitions ce trimestre et sa production FPL devrait reprendre avec De Bruyne de retour dans le giron et les matches de City s’atténuant.

PALAIS DE CRISTAL

Zaha: Wilfried Zaha est sans aucun doute le talisman de Crystal Palace et a été impliqué dans 75% de leurs objectifs. Il a marqué deux fois et a aidé une fois dans les trois derniers GW, tandis que ses tâches de pénalité se révéleront certainement utiles encore quelques fois cette saison.

Van Aanholt: Détenu par moins d’un demi pour cent, Patrick Van Aanholt est un différentiel bien rangé. Il est de retour de blessure, a beaucoup de potentiel offensif et les prochains matchs de Palace sont attrayants. Il a eu cinq engagements le trimestre dernier pour aller avec huit feuilles blanches.

