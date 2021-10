WandaVision : Le spin-off en développement pour Disney+ se concentrera sur ce méchant de Marvel

WandaVision, la première série Marvel fictive qui a été lancée sur Disney+ en janvier et qui a révolutionné la plateforme de streaming en devenant la série la plus regardée à l’époque, aura un spin-off, qui est actuellement en cours de développement.

WandaVision a fait sa première apparition sur la plateforme de streaming Disney+ le 15 janvier et a été diffusé chaque semaine jusqu’au 5 mars de cette année, avec un total de 9 épisodes fascinants qui ont permis à Marvel de faire son entrée dans le monde des séries télévisées.

Nombreux sont les fans qui, après la fin de WandaVision, ont réclamé la suite de l’histoire. Cependant, Marvel a été clair à ce sujet, affirmant que la série mettant en vedette Elizabeth Olsen n’aura pas de suite.

WandaVision n’apparaîtra pas à l’écran avec une saison 2, cependant, il vient d’être annoncé que le MCU ramène l’antagoniste de la série avec son propre spin-off qui est en développement et arrivera plus tard sur Disney+.

Les fans pourront profiter des aventures d’Agatha Harkness, le personnage qui reviendra après tout, comme le rapporte Variety, qui affirme qu’un spin-off de WandaVision est officiellement en préparation, et que Kathryn Hahn est prête à revenir.

