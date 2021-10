The Walking Dead : les raisons pour lesquelles la série se termine avec la saison 11

in

Depuis quelque temps déjà, les producteurs ont confirmé que la saison 11 de The Walking Dead serait la dernière saison de la série. Mais comme il y a encore beaucoup de travail à faire, ce qui pourrait sûrement être fait avec l’aide de spin-offs, les fans se demandent encore pourquoi la série ne continue pas.

Bien que The Walking Dead touche à sa fin, les spin-offs actuellement à l’écran et ceux à venir pourraient poursuivre l’histoire de la série sous différents points de vue. Cela a été confirmé par le producteur exécutif, réalisateur et responsable de la série Greg Nicotero, qui a assuré que ce ne sera pas la fin en raison des plans qui sont en place pour les personnages survivants.

Lors d’une interview accordée à Comicbook, Greg Nicotero a rappelé à quel point The Walking Dead a pris de l’ampleur ces dernières années avec chacune de ses saisons et spin-offs, à tel point que de nombreux fans ont été soulagés, notamment ceux qui pensaient que la “mort” de Rick Grimes (Andrew Lincoln), serait la fin de tout.

“C’est intéressant parce qu’au fil des ans, il y a toujours eu une discussion sur : “Combien de saisons devrions-nous faire ? Quelle serait la durée ?”. Les choses ont évolué et changé”, a expliqué Nicotero.

Nicotero a rappelé qu’en plus du film à voir de Rick en 2023, il existe des plans intéressants pour diffuser des histoires courtes de plusieurs personnages importants de la série, comme celle de Daryl (joué par Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride).

“Avec l’histoire de Daryl et Carol, je pense que c’est intéressant qu’il y ait un spin-off et que Melissa [McBride] et Norman [Reedus] s’en occupent.”

Malgré cela, la nouvelle du final de la série laisse de nombreux fans sceptiques, car la série semble orienter l’histoire de Maggie (Lauren Cohan) et de Negan (Jeffrey Dean Morgan) vers une amitié, ce qui ne devrait jamais arriver après le meurtre du mari de Maggie, Glen (Steven Yeun).

“J’aime donc l’idée de créer notre histoire et la façon dont la série va se terminer. Je pense que c’est important et que c’est bien mieux que d’y mettre fin et que chacun suive sa propre voie”, a conclu Nicotero.

The Walking Dead : à quoi ressemblera le spin-off de Daryl et Carol ?

La réalité est que nous sommes en dehors du domaine de la bande dessinée pour le moment, donc tout semble possible. La série pourrait se terminer par la mort déchirante d’un autre personnage majeur.

Rappelons qu’une des théories possibles qui excite les fans est que le personnage le plus détesté de la bande dessinée The Walking Dead, Sebastian Milton (Teo Rapp-Olsson), a tué Rick alors qu’il tentait de former une alliance avec le Commonwealth. Mais, comme nous savons que Rick est parti, un autre personnage pourrait remplacer son poste et être tué.